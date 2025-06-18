В центре Самары 19 июня ограничат движение в связи с антитеррористическими учениями

В четверг, 19 июня, оперативный штаб в Самарской области проведет антитеррористическое учение на территории Самары.

В ходе учения будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба в регионе при проведении мероприятий, направленных на поиск и пресечение деятельности условных исполнителей диверсионно-террористических актов.

В связи с проведением учения с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение (за исключением общественного транспорта) по ул. Молодогвардейской от ул. Полевой до ул. Маяковского.