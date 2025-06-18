Работающая молодежь участвует в региональном отборочном этапе проекта ПФО "МолоТ"

Региональный отборочный этап проекта ПФО "МолоТ" в Самарской области продолжается. "МолоТ" (Молодежный труд) - новый проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

На прошлой неделе уже прошли соревнования по спортивному ориентированию, шахматам и волейболу. В них участвовали молодые сотрудники крупнейших предприятий региона: АО "Авиакор - авиационный завод", АО "АВТОВАЗ", АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Нова", ООО "Тольяттикаучук", ПАО "Куйбышевазот", ПАО "ОДК-Кузнецов".

Молодые специалисты доказали: можно успешно совмещать карьеру в крупных компаниях региона с активным образом жизни и спортивными достижениями.

"Молодежь всегда хочет активно проявить себя, живо интересуется не только возможностями профессионального роста, но и спортивными соревнованиями, творческими и интеллектуальными конкурсами, - отметила председатель комиссии по работе с молодежью ППО АО "АВТОВАЗ" АСМ РФ Эльвира Азибаева. - У нас на АВТОВАЗе при профкоме действует комиссия по работе с молодежью, мы проводим много различного рода мероприятий и видим, как молодые сотрудники включатся в них. Проект ПФО "МолоТ" - это отличная возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал, посоревноваться с молодыми специалистами из других регионов".

На этой неделе пройдут состязания по мини-футболу, бегу, настольному теннису, игре "Городки". Итоги подведут 27 июня в Струковском парке. Победители будут представлять Самарскую область в Перми на окружном финале в августе.