Работающая молодежь участвует в региональном отборочном этапе проекта ПФО "МолоТ"

Региональный отборочный этап проекта ПФО "МолоТ" в Самарской области продолжается. "МолоТ" (Молодежный труд) - новый проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
На прошлой неделе уже прошли соревнования по спортивному ориентированию, шахматам и волейболу. В них участвовали молодые сотрудники крупнейших предприятий региона: АО "Авиакор - авиационный завод", АО "АВТОВАЗ", АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Нова", ООО "Тольяттикаучук", ПАО "Куйбышевазот", ПАО "ОДК-Кузнецов".
Молодые специалисты доказали: можно успешно совмещать карьеру в крупных компаниях региона с активным образом жизни и спортивными достижениями.
"Молодежь всегда хочет активно проявить себя, живо интересуется не только возможностями профессионального роста, но и спортивными соревнованиями, творческими и интеллектуальными конкурсами, - отметила председатель комиссии по работе с молодежью ППО АО "АВТОВАЗ" АСМ РФ Эльвира Азибаева. - У нас на АВТОВАЗе при профкоме действует комиссия по работе с молодежью, мы проводим много различного рода мероприятий и видим, как молодые сотрудники включатся в них. Проект ПФО "МолоТ" - это отличная возможность проявить себя, раскрыть свой потенциал, посоревноваться с молодыми специалистами из других регионов".
На этой неделе пройдут состязания по мини-футболу, бегу, настольному теннису, игре "Городки". Итоги подведут 27 июня в Струковском парке. Победители будут представлять Самарскую область в Перми на окружном финале в августе.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.