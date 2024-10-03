"Трактор с автопилотом": к самарским фермерам приехали бестселлеры

Российский автопилот для сельскохозяйственной техники, уникальные высокоточные сеялки, турбокультиваторы, способные обработать тяжёлые и влажные почвы — на Поволжской агропромышленной выставке — 2024 гости увидели не только новинки из мира сельскохозяйственной техники, но и настоящие бестселлеры.
О новых решениях в сфере механизации сельского хозяйства рассказал Артем Гаврилов, генеральный директор компании "Агротайм", на стенде которой и было представлено современное оборудование, намного облегчающее труд любого фермера.
На этот раз гостям представилось увидеть турбокультиватор "SALFORD RTS" — орудие, которое уничтожает уплотнение почвы и способствует сохранению влаги. Конструкция позволяет работать в сложных полевых условиях, таких как повышенная засушливость почвы, крупные и плохо распределенные пожнивные остатки. Возможность развивать высокую рабочую скорость и, подобно отбойному молотку, разрушать уплотнения — делает SALFORD RTS уникальным орудием. Такие машины способны оперировать при более влажных условиях почвы, там, где другую почвообробатывающую технику даже не рискнули бы использовать.
Рядом на стенде были представлены: трактор "OPTITECH ALCOR TC 1304", зарекомендовавший себя как надежный помощник с внушительной поддержкой, пресс-подборщик "MASCAR CORSA", который также показал животноводам свою долговечность, сеялка точного высева "QUIVOGNE PROSEM" с уникальным высевающим аппаратом, показывающим наилучший результат сева, глубокорыхлитель "QUIVOGNE SSDR" — оптимальный агрегат для работы на тяжелых почвах.
Отдельного внимания было достойно российское навигационное оборудование "ИТЭЛМА" — гидравлический или электрический автопилот управляет сельскохозяйственной машиной непосредственно через гидравлику, что делает работу в поле комфортной, а результат таких операций как сев зерновых, почвообработка, внесение удобрений, опрыскивание — точным и предсказуемым.
"Автопилот — идеальное решение для высоконагруженных тракторов, шарнирно-сочлененных машин, а также комбайнов и самоходных высокоскоростных опрыскивателей", — объясняет Артем Гаврилов.
Кстати, не так давно "Агротайм" начала сотрудничество с еще одним российским производителем сельскохозяйственной техники — компанией "Bonum".
"Мы регулярно обновляем и расширяем перечень предлагаемой продукции. Это позволяет подбирать для вас технику с учётом индивидуальных потребностей и непосредственных условий работы, предлагать передовые технологии для повышения производительности сельхозтруда, — подчеркнул руководитель. "Агротайм" обеспечивает быстрый доступ к машинам, деталям и услугам на условиях от покупки до лизинга и кредита. Наша компания будет с вами на протяжении всего срока использования техники: мы поможем оформить документы, запустить машину и обучить".
Напомним, что в конце сентября в Самарской области прошла 26-я Поволжская агропромышленная выставка, где были представлены передовые достижения сельского хозяйства области и других регионов ПФО.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами