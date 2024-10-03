"Трактор с автопилотом": к самарским фермерам приехали бестселлеры

Российский автопилот для сельскохозяйственной техники, уникальные высокоточные сеялки, турбокультиваторы, способные обработать тяжёлые и влажные почвы — на Поволжской агропромышленной выставке — 2024 гости увидели не только новинки из мира сельскохозяйственной техники, но и настоящие бестселлеры.

О новых решениях в сфере механизации сельского хозяйства рассказал Артем Гаврилов, генеральный директор компании "Агротайм", на стенде которой и было представлено современное оборудование, намного облегчающее труд любого фермера.

Прилавки ломились, мангалы дымились: в Усть-Кинельском прошла Поволжская агропромышленная выставка Самарские аграрии показали, чем будут кормить регион. Несмотря на погодные сложности и западные санкции, коснувшиеся и сельского хозяйства, фермеры собрали достойный урожай. Посмотреть на него, а еще и продегустировать и приобрести вкуснейшую продукцию ежегодно под Самару съезжается более чем 50000 человек. Чем их удивляли сельхозтоваропроизводители? Об этом и многом другом - в нашем большом репортаже.

На этот раз гостям представилось увидеть турбокультиватор "SALFORD RTS" — орудие, которое уничтожает уплотнение почвы и способствует сохранению влаги. Конструкция позволяет работать в сложных полевых условиях, таких как повышенная засушливость почвы, крупные и плохо распределенные пожнивные остатки. Возможность развивать высокую рабочую скорость и, подобно отбойному молотку, разрушать уплотнения — делает SALFORD RTS уникальным орудием. Такие машины способны оперировать при более влажных условиях почвы, там, где другую почвообробатывающую технику даже не рискнули бы использовать.

Рядом на стенде были представлены: трактор "OPTITECH ALCOR TC 1304", зарекомендовавший себя как надежный помощник с внушительной поддержкой, пресс-подборщик "MASCAR CORSA", который также показал животноводам свою долговечность, сеялка точного высева "QUIVOGNE PROSEM" с уникальным высевающим аппаратом, показывающим наилучший результат сева, глубокорыхлитель "QUIVOGNE SSDR" — оптимальный агрегат для работы на тяжелых почвах.

Отдельного внимания было достойно российское навигационное оборудование "ИТЭЛМА" — гидравлический или электрический автопилот управляет сельскохозяйственной машиной непосредственно через гидравлику, что делает работу в поле комфортной, а результат таких операций как сев зерновых, почвообработка, внесение удобрений, опрыскивание — точным и предсказуемым.

"Автопилот — идеальное решение для высоконагруженных тракторов, шарнирно-сочлененных машин, а также комбайнов и самоходных высокоскоростных опрыскивателей", — объясняет Артем Гаврилов.

Кстати, не так давно "Агротайм" начала сотрудничество с еще одним российским производителем сельскохозяйственной техники — компанией "Bonum".

"Мы регулярно обновляем и расширяем перечень предлагаемой продукции. Это позволяет подбирать для вас технику с учётом индивидуальных потребностей и непосредственных условий работы, предлагать передовые технологии для повышения производительности сельхозтруда, — подчеркнул руководитель. "Агротайм" обеспечивает быстрый доступ к машинам, деталям и услугам на условиях от покупки до лизинга и кредита. Наша компания будет с вами на протяжении всего срока использования техники: мы поможем оформить документы, запустить машину и обучить".

Напомним, что в конце сентября в Самарской области прошла 26-я Поволжская агропромышленная выставка, где были представлены передовые достижения сельского хозяйства области и других регионов ПФО.