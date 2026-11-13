Самарскую область с деловым визитом посетил торговый советник Посольства Бангладеш

Самарскую область с визитом посетил торговый советник Посольства Народной Республики Бангладеш Шах Мохаммад Хабибул Хасан. Визит посвящен развитию торгово-экономического сотрудничества между Самарской областью и Республикой Бангладеш, расширению международных деловых связей и поиску новых возможностей для взаимодействия бизнеса двух регионов.

В течение трех дней работы торговый советник посетил ряд предприятий, а также провел встречу на площадке Торгово-промышленной палаты с представителями Минэкономразвития региона и бизнесом.

"Между нашими государствами налажено продуктивное и многоплановое сотрудничество. Регион готов предложить партнерам перспективные направления сотрудничества — в сфере химической промышленности, медицины, высоких технологий, науки и образования, сельского хозяйства и продуктов питания", — подчеркнула Марина Первакова, руководитель управления международных связей департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей минэкономразвития Самарской области.

Торговый советник Посольства Народной Республики Бангладеш рассказал об экономике своей страны и ключевых направлениях её развития. Так, в Республике одобрено 97 экономических зон, функционируют высокотехнологичные парки. Основной экспорт приходится на продукцию лёгкой промышленности, морепродукты, кожевенное сырьё, фармацевтику.

"Цель моего визита — укрепить отношения между Республикой Бангладеш и Самарской областью. Речь идет не только о внешней торговле, но и о культурном, туристическом, социальном взаимодействии", — отметил торговый советник Шах Мохаммад Хабибул Хасан.

Самарские предприниматели, в свою очередь, поделились своими достижениями, особо выделив разработки в сфере инноваций и высоких технологий.

Представители институтов поддержи бизнеса рассказали об инвестиционном потенциале, экспортных и логистических возможностях Самарской области. Стороны обменялись контактами для дальнейшего обсуждения возможных проектов.

В Самарской области активно помогают производителям товаров и услуг осваивать внешнеэкономическую деятельность и успешно выходить со своей продукцией на рынки дружественных стран. В регионе работает Центр поддержки экспорта, он располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

В ЦПЭ действуют консультации, обучающие курсы и семинары, акселерационные программы — для тех, кто еще только планирует свой экспортный старт. Для экспортеров со стажем есть самостоятельные и комплексные услуги, решающие практически все экспортные задачи: софинансирование транспортных расходов, сопровождение экспортного контракта, размещение на международных электронных торговых площадках, участие в международных выставках и бизнес-миссиях и др.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт".