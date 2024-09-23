Урожай без потерь: "Акрон Металл Ресурс" представил возможности жатки собственного производства

Сезон уборки подсолнечника в самом разгаре. В помощь аграриям на XXVI Поволжской агропромышленной выставке ведущие производители Приволжского федерального округа и России презентовали передовые образцы сельхозтехники. Среди них — тольяттинская компания "Акрон Металл Ресурс", которая продемонстрировала собственную разработку — жатку "Покос".

Тольяттинский завод — постоянный участник выставки. Это помогает напрямую взаимодействовать с сельхозтоваропроизводителями, отвечать на их вопросы, фиксировать отзывы и пожелания клиентов, с которыми компания уже работает, обмениваться опытом с другими участниками рынка.

"И, конечно, здесь мы налаживаем новые контакты как с аграриями, так и с дилерами", — отметил руководитель проекта "Акрон Металл Ресурс" Дмитрий Храновский. Он рассказал о технике, которую компания демонстрировала на выставке.

Жатка "Покос" уже успела зарекомендовать себя как высококвалифицированное оборудование. Сегодня ее эффективно используют во многих хозяйствах Самарской области.

"ПОКОС" — собственная торговая марка компании, которая выступает и как разработчик, и как производитель сельскохозяйственной техники и оборудования.

По словам Дмитрия Храновского, конструкция жатки успешно прошла приемочные испытания. Также Дмитрий отметил усовершенствования. Жатка надежно защищена от прогибов и изломов. Все несущие элементы вырезаются высокоточным оборудованием, на лазерном станке.

В производстве жатки "Покос" используется современное сварочное оборудование, которое обеспечивает высокое качество сварных швов. Стоит отметить и способ покраски: первым этапом идет дробеструйная обработка, позволяющая подготовить наилучшим образом поверхность металла, что в дальнейшем защищает металл от коррозии и ржавчины.

Конструкция лифтеров помогает регулировать расстояние между ними, позволяя настраивать жатку под различные сорта подсолнечника, что отсутствует у аналогов. Корректировка внесена и в притягивающий вал — теперь конструкция ушла от обломов. Режущий аппарат проверен своей надежностью. Здесь применена оригинальная режущая система — SHUMACHER (Германия). На данный момент она установлена уже в базовой версии жатки.

Так как жатка "Покос" является безрядковой, то для нее не играет роли способ посева. Она убирает весь урожай с минимальными потерями, позволяя вести уборку независимо от ширины междурядий, направления посева и сорта. Благодаря более низкому весу при той же ширине захвата, что и у рядковой жатки, "Покос" гарантируют снижение расхода топлива.

Жатка имеет преимущества при уборке популярной на самарских полях культуры — подсолнечника. "Покос" убирает 99% урожая, собирая только корзинки, вне зависимости от метода посева. Этому способствуют защитные козырьки и защитный экран. Они предотвращают выброс подсолнечника из сборочного аппарата. Таким образом все, что жатка скосила, останется в ней с минимальными потерями. Это явное отличие "Покоса" от аналогов.

Тольяттинская компания презентовала на выставке и уже зарекомендовавшие себя на рынке автомобильные весы HIPPOTON, которые служат для отгрузки и для приема товара. Весы выпускаются разной длины: от 4 до 24 метров и грузоподъемностью от 10 до 100 тонн.

"Мы являемся именно заводом-производителем, поэтому мы можем быстро давать обратную связь, сервисное обслуживание и ремонт сельхозтехники. Любые комплектующие могут быть незамедлительно доставлены механизаторам. География уже не ограничивается только Самарской областью, сейчас наша компания наладила поставки в Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую и Ростовскую область, а также в Республику Татарстан. Сейчас уже стараемся выйти в Краснодарский, Ставропольский край", — рассказал Дмитрий Храновский.

Его слова подтверждают клиенты компании. Заместитель директора ООО "Мир Агро" Дмитрий Кузнецов работает с "Акрон Металл Ресурсом" уже несколько лет.

"Узнал о них, когда нам понадобились автомобильные весы для отгрузки продукции. Поспрашивал, мне посоветовали обратиться в эту компанию. Ребята свою работу выполнили на отлично. У них же мы купили свою первую жатку для подсолнечника, тележки для перевозки жаток. Сервисное обслуживание в компании — на высшем уровне: моментальный отклик, клиентоориентированность. Видим, что компания динамично развивается, тонко чувствует рынок, потребности сельхозтоваропроизводителей и обновляет ассортимент", — рассказал Дмитрий Кузнецов.