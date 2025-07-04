"Ростелеком" предлагает агрохолдингам ИИ-сервис для селекции в животноводстве

"Ростелеком" предоставил решение для селекционно-генетического планирования в животноводстве для ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела" (ВНИИплем). Система, созданная на основе технологий искусственного интеллекта, ориентирована на племенные хозяйства и агропредприятия с большим поголовьем животных и отвечает требованиям импортозамещения. В качестве отраслевого интегратора "Ростелеком" обеспечил внедрение решения в ИТ-ландшафт заказчика и предоставил необходимые мощности, включая защищенную облачную инфраструктуру.
ВНИИплем — ведущий научный и методический центр в области племенного дела, разведения и селекции сельскохозяйственных животных. Для оценки племенной ценности и построения рекомендаций до недавнего времени институт применял зарубежные решения. "Ростелеком" предложил ученым полностью отечественную систему поддержки селекционно-генетических решений, разработанную без использования иностранных модулей. В ходе сравнительных тестов система продемонстрировала значительную скорость выполнения расчетов и высокую точность определения индекса племенной ценности, не уступив зарубежным аналогам, а по ряду параметров превзойдя их. Сейчас система собирает и анализирует данные по крупному рогатому скоту и свиноводству, в перспективе ее можно будет внедрять и в других направлениях животноводства.
Кроме оценки племенной ценности, система способна давать рекомендации по отбраковке животных и подбору пар для достижения оптимальных заданных показателей в минимальные сроки. При этом она работает не только с фенотипическими данными, но и учитывает результаты геномных исследований, что существенно повышает точность оценок и прогнозов.
Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами "Ростелекома":
"Цифровизация АПК как одно из направлений укрепления национальной продовольственной безопасности находится в фокусе внимания "Ростелекома". Мы накопили большой опыт разработки новых технологий для сельского хозяйства и видим, что инструменты, созданные внутри страны, становятся драйверами для продвижения цифровых проектов — их внедрение обеспечивает аграриям эффективное управление ресурсами, помогает повышать производительность и успешно решать задачи импортозамещения. Первое полностью отечественное решение для селекционно-генетического планирования, которое не только замещает зарубежные системы, но и предоставляет животноводческим хозяйствам дополнительные возможности, ускорит развитие российской цифровой сельскохозяйственной инфраструктуры".
Ольга Луконина, врио директора ВНИИплем:
"Внедрение отечественного сервиса позволит не только систематизировать фенотипические данные, но и связать их с геномными исследованиями. Сам сервис повысит эффективность крупномасштабной селекции, ускорит обработку данных и обеспечит распределение селекционных групп не только на уровне отдельных хозяйств, но и в масштабах пород, разводимых в стране. Кроме того, он поможет представить российских животных как ценный генетический ресурс на мировом рынке, что увеличит экспортный потенциал российского генетического материала".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами