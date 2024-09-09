Солнечный удар, молнии и медведи — по каким страховым случаям "Росгосстрах" платил летом возмещение владельцам скота

Почти половина страховых случаев с сельскохозяйственными животными этим летом произошла из-за несчастного случая, подсчитали специалисты "Росгосстраха", проанализировав заявления клиентов компании, застраховавших своих животных с подворья по программе "Буренка. Моя ферма". Причем причиной порядка 55% вынужденного убоя животных стали травмы — переломы и порезы передних и задних конечностей, позвоночника, большеберцовой кости. А в Чувашии "Росгосстрах" выплатил страховое возмещение хозяину козы в размере страховой суммы 10 тыс. рублей — животное погибло, упав в колодец.
Сказалось на смертности парнокопытных и погода, включая грозы и жаркое лето: в Чувашии было зафиксировано несколько случаев гибели животных из-за солнечного удара, а в Башкортостане — из-за удара молнии. Риск для домашних животных в Башкортостане представляют также медведи. Этим летом снова был зафиксирован случай, когда дикий зверь порвал корову на пастбище: владелец животного получил страховое возмещение — 50 тыс. рублей. Такую же сумму получил и владелец коровы в Татарстане — животное было на привязи, цепь и стала причиной удушья. В Ульяновской области корова оказалась на проезжей части, где попала под машину. В Мордовии и Томской области животные подверглись воздействию тока — разряд оказался такой силы, что спасти буренок не удалось.
Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, в целом за погибшую корову ее владелец получает от 30 до 70 тыс. рублей — в зависимости от того, на какую сумму было застраховано животное.
На страховые случаи, связанные с болезнями сельскохозяйственных животных, пришлось порядка 43% поданных в компанию заявлений. Почти треть из них — из-за тимпании рубца. В таких случаях гибель наступает через несколько часов после проявления клинических признаков болезни, если животному вовремя не оказать лечебную помощь. Добрым и полезным советом в любое время суток может помочь ветеринар — услуги телеветеринарии также могут быть включены в продукт "Буренка. Моя ферма".
"Все эти риски — травматизм, болезни и вынужденный убой, как и кражи сельскохозяйственных животных входят в страховое покрытие программы "Буренка. Моя ферма", — говорит Юлия Серова. — И застраховать по ней можно не только крупный рогатый скот, но и лошадей и коз. Понятно, что хозяева привязываются к своим животным, для них зачастую это больше, чем просто имущество. В то же время сельскохозяйственные животные стоят недешево, и с помощью страхового полиса можно нивелировать финансовые риски их владельцев. В сельской местности такие полисы можно приобрести у страховых агентов компании".
Почти половина — 49% заявлений — поступили в "Росгосстрах" от владельцев сельскохозяйственных животных и Чувашской Республики. 25% — из Татарстана, 9% — из Башкортостана; по 4% — из Мордовии и Ульяновской области. Также были обращения от владельцев животных из Томской, Омской, Пензенской, Пермской областей.
Юлия Серова отметила, что благодаря оптимальному набору рисков в программе "Буренка. Моя ферма", а также развитой сети агентов, "Росгосстрах" на протяжении многих лет лидирует на рынке аграрного страхования по количеству договоров.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами