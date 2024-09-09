Солнечный удар, молнии и медведи — по каким страховым случаям "Росгосстрах" платил летом возмещение владельцам скота

Почти половина страховых случаев с сельскохозяйственными животными этим летом произошла из-за несчастного случая, подсчитали специалисты "Росгосстраха", проанализировав заявления клиентов компании, застраховавших своих животных с подворья по программе "Буренка. Моя ферма". Причем причиной порядка 55% вынужденного убоя животных стали травмы — переломы и порезы передних и задних конечностей, позвоночника, большеберцовой кости. А в Чувашии "Росгосстрах" выплатил страховое возмещение хозяину козы в размере страховой суммы 10 тыс. рублей — животное погибло, упав в колодец.

Сказалось на смертности парнокопытных и погода, включая грозы и жаркое лето: в Чувашии было зафиксировано несколько случаев гибели животных из-за солнечного удара, а в Башкортостане — из-за удара молнии. Риск для домашних животных в Башкортостане представляют также медведи. Этим летом снова был зафиксирован случай, когда дикий зверь порвал корову на пастбище: владелец животного получил страховое возмещение — 50 тыс. рублей. Такую же сумму получил и владелец коровы в Татарстане — животное было на привязи, цепь и стала причиной удушья. В Ульяновской области корова оказалась на проезжей части, где попала под машину. В Мордовии и Томской области животные подверглись воздействию тока — разряд оказался такой силы, что спасти буренок не удалось.

Как рассказала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова, в целом за погибшую корову ее владелец получает от 30 до 70 тыс. рублей — в зависимости от того, на какую сумму было застраховано животное.

На страховые случаи, связанные с болезнями сельскохозяйственных животных, пришлось порядка 43% поданных в компанию заявлений. Почти треть из них — из-за тимпании рубца. В таких случаях гибель наступает через несколько часов после проявления клинических признаков болезни, если животному вовремя не оказать лечебную помощь. Добрым и полезным советом в любое время суток может помочь ветеринар — услуги телеветеринарии также могут быть включены в продукт "Буренка. Моя ферма".

"Все эти риски — травматизм, болезни и вынужденный убой, как и кражи сельскохозяйственных животных входят в страховое покрытие программы "Буренка. Моя ферма", — говорит Юлия Серова. — И застраховать по ней можно не только крупный рогатый скот, но и лошадей и коз. Понятно, что хозяева привязываются к своим животным, для них зачастую это больше, чем просто имущество. В то же время сельскохозяйственные животные стоят недешево, и с помощью страхового полиса можно нивелировать финансовые риски их владельцев. В сельской местности такие полисы можно приобрести у страховых агентов компании".

Почти половина — 49% заявлений — поступили в "Росгосстрах" от владельцев сельскохозяйственных животных и Чувашской Республики. 25% — из Татарстана, 9% — из Башкортостана; по 4% — из Мордовии и Ульяновской области. Также были обращения от владельцев животных из Томской, Омской, Пензенской, Пермской областей.

Юлия Серова отметила, что благодаря оптимальному набору рисков в программе "Буренка. Моя ферма", а также развитой сети агентов, "Росгосстрах" на протяжении многих лет лидирует на рынке аграрного страхования по количеству договоров.