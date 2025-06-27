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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE укрепляет партнёрскую сеть в регионах

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания продолжает реализацию стратегии регионального роста, поддерживая ключевые события отрасли и активно развивая сеть партнёрств по всей стране.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

31 мая в Кургане состоялось торжественное открытие нового автосалона CHERY по адресу ул. Бурова-Петрова, 119. Гостям мероприятия была предложена насыщенная программа: фуршет, развлекательное шоу и розыгрыш призов. Специалисты CARCADE провели консультации для всех желающих, представив доступные и выгодные условия финансирования автомобилей CHERY.

27 июня CARCADE совместно с поставщиком ООО "БТК "МариУралТракСервис" приняла участие в крупном сельскохозяйственном мероприятии — Республиканской выставке "День Поля-2025" в Марий Эл. В рамках события была представлена широкая экспозиция, демонстрирующая передовые технологии и решения для сельского хозяйства. Посетители смогли оценить оборудование для животноводства, средства защиты растений, минеральные удобрения, продукцию перерабатывающей промышленности, а также принять участие в тест-драйве тракторов и комбайнов.

"CARCADE стремится к долгосрочному партнёрству и созданию комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса в регионах. Подобные мероприятия помогают нам лучше понимать потребности клиентов и укреплять доверие на всех уровнях взаимодействия", — подчеркнула Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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ИНН 3905019765

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