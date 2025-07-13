Министр сельского хозяйства РФ оценила уровень развития отрасли в Самарской области

В субботу, 12 июля, в Самарской области работала Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым они посетили ряд предприятий отрасли, ознакомились с производственными процессами и по окончании дня подвели его итоги.

Так, на площадке ООО "Пегас-Агро", крупного предприятия по производству сельскохозяйственной техники, Вячеслав Федорищев и Оксана Лут осмотрели цеха лазерной резки и гибки, резки профиля и трубы, механической обработки, пластиковых изделий, сварочный, сборочный, электромеханический и другие цеха, ознакомились с модельным рядом самоходных опрыскивателей-разбрасывателей "Туман".

Эта компания — производственный комплекс полного цикла, от проектирования в собственном конструкторском бюро до выпуска готовой продукции, один из лидеров в сегменте техники для внесения минеральных удобрений и химзащиты растений в России. В 2022–2024 гг. завод ввел в эксплуатацию более 38 тысяч кв. м производственных площадей, оснащенных высокоточным оборудованием. В 2024 г. введены два новых цеха, запущена в серию электронная система управления собственного производства. В рамках импортозамещения завод освоил производство ряда комплектующих на собственной базе и сейчас изготавливает свыше 6 тысяч наименований, необходимых для создания машин линейки "Туман". Развивать производство помогают меры государственной поддержки.

В рамках посещения предприятия министр и губернатор вручили награды лучшим сотрудникам отрасли сельского хозяйства.

Также Вячеслав Федорищев и Оксана Лут посетили Тольяттинский комбинат пищевых продуктов, который развивает в Самарской области группа компаний "ЭФКО". Это маслоэкстракционный завод, рассчитанный на переработку 2 тысяч тонн масличных в сутки, или 600 тысяч тонн в год. Здесь министр и губернатор осмотрели цеха рафинации, фасовки масла.

Сейчас на предприятии завершается проект по увеличению производственных мощностей в полтора раза и уже начат следующий этап расширения — до 6 тысяч тонн масличных в сутки. Кроме того, в ближайшее время завод сможет перерабатывать одновременно сразу две культуры: подсолнечник и рапс, а также дополнительно увеличит мощности по хранению сырья и готовой продукции.

Еще одной точкой визита стало производство беспилотников ООО "Транспорт будущего". Компания активно развивает дрон-сервис, предлагая комплексные услуги по применению беспилотных авиационных систем (БАС). В 2024 г. была создана компания "Дрон-сервис", которая стала сертифицированным эксплуатантом БАС и занимается доставкой товаров и другими инновационными решениями. В числе основных направлений деятельности дрон-сервиса — воздушная доставка как крупногабаритных, так и малогабаритных грузов, анализ состояния полей, внесение удобрений и средств защиты растений с помощью дронов, обеспечение контроля за состоянием нефте- и газопроводов, мостов, железнодорожных станций и других объектов.

В завершение рабочей программы Оксана Лут и Вячеслав Федорищев ознакомились с производством АО "Край Каравай". Здесь установлено шесть технологических линий по производству хлебобулочных изделий, в ассортименте — батоны, пшеничные, ржано-пшеничные хлеба формовые и подовые. Завершение строительства нового производственного корпуса, запуск новой технологической линии, модернизация энергетической инфраструктуры позволили увеличить производственную мощность предприятия. В 2024 году предприятие отгрузило более 38 тонн хлебобулочной продукции. Она представлена на территории Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Пензенской областей и в Республике Мордовия.

По итогам визита в регион министр сельского хозяйства РФ оценила уровень развития сельскохозяйственной отрасли на его территории. "Самарская область все больше становится сельскохозяйственным регионом, увеличивается объем производства каждый год, — отметила Оксана Лут. — Активно развивается растениеводство, все технологии земледелия, семеноводства, селекции, которые используются на территории региона. Это позволяет увеличивать практически каждый год объем урожая зерновых, масличных и технических культур. По прошлому году стоит отметить рекордный урожай подсолнечника — 1,4 млн тонн. В этом году мы ожидаем еще больше показатель по этой культуре".

В ходе общения обсуждалась возможность развития направления сои для того, чтобы сбалансировать группы масличных. Глава минсельхоза России подчеркнула экспортную перспективу направления маслопереработки региона: "Завод, который фактически в ближайшее время станет миллионником и будет перерабатывать 2 миллиона тонн масличных культур в год, — это прекрасные возможности для увеличения экспорта агропромышленной продукции с территории Самарской области".

В части животноводства рассматривается возможность запуска отдельной программы по развитию молочного животноводства и увеличения объемов производства молока.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в прошлом году поменялась команда министерства сельского хозяйства Самарской области и сейчас уделяется гораздо большее внимание поддержке и развитию сельхозотрасли: "Мы сегодня обсуждали логистику, экспорт. Казалось бы, это деятельность предприятий. Но мы должны развивать нашу портовую инфраструктуру. Сейчас идет большая дискуссия о том, как перевозить — правильнее, выгоднее, доступнее. И здесь очень большая роль реки. Мы сейчас готовим большую программу по развитию наших портов — Сызрань, Самара, Тольятти. Сегодня с партнером увидели возможность через пару лет создания еще одного порта, который позволил бы экспортировать продукцию, которая наращивается сейчас на производстве здесь, в Тольятти. Поэтому очень много направлений, но самое главное, что удается Министерству сельского хозяйства Российской Федерации — оказывать внимание всем регионам. Мы очень рады, что сегодня это внимание было оказано нам".