Владимир Путин подписал 10 марта 2025 г. Указ № 126 "О награждении государственными наградами Российской Федерации".

Космонавт, Герой России, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко награжден орденом "За заслуги перед Отчеством І степени".

Кононенко отмечен за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня в космосе).

В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов - 1111 суток.