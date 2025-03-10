Владимир Путин подписал 10 марта 2025 г. Указ № 126 "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
Космонавт, Герой России, почетный гражданин Самарской области Олег Кононенко награжден орденом "За заслуги перед Отчеством І степени".
Кононенко отмечен за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, которое он проявил в самом длительном полете по программе МКС (374 дня в космосе).
В этом году Олег Кононенко стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов - 1111 суток.
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Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...
Знаково но противно...