Помощник президента России Николай Патрушев провел совещание по развитию мультимодальных логистических центров

Сегодня в технопарке "Жигулевская долина" в Тольятти состоялось совещание по вопросу развития мультимодальных логистических центров, включая создание в Тольятти портово-логистического речного терминала в интересах функционирования международного транспортного коридора "Север-Юг". Совещание провел по поручению президента России Владимира Путина помощник президента России Николай Патрушев.

В нем приняли участие: полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, представители региональных и федеральных органов власти.

"По международному транспортному коридору перевозят самые различные товары, в том числе зерно, уголь, черные металлы. А объемы грузопотока растут по всем направлениям и видам транспорта. По планам Правительства Российской Федерации, провозная способность транспортного коридора "Север-Юг" должна составить 30 млн тонн в 2030 году и 35 млн тонн в 2035 году. Обновление и наращивание пропускной способности транспортной инфраструктуры внутренних водных путей — это не только повышение связанности и транспортной доступности регионов России, но и основа для развития нашей промышленности, сельского хозяйства, энергетики и национальной экономики в целом. Это шаг к созданию экономики будущего — гибкой, устойчивой и инклюзивной", — отметил помощник президента России Николай Патрушев.

В ходе совещания Николай Патрушев обсудил вопросы развития мультимодальных логистических центров.

"Мультимодальные узлы на базе речных портов должны стать одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей, создаваемых в рамках нового национального проекта "Эффективная транспортная система". Необходимо отметить, что успех мультимодальных решений зависит не только от инфраструктуры. Это вопрос внедрения современных цифровых технологий и отслеживания грузов, искусственного интеллекта для прогнозирования спроса и управления потоками. В нынешних сложных условиях мультимодальные формы доставки позволяют логистическому бизнесу существенно снижать риски и делать сроки транспортировки более прогнозированные", — подчеркнул Николай Патрушев.

Особое внимание на совещании уделено возможности реализации стратегически важного проекта по созданию портово-логистического хаба "Самарский" в Самарской области.

Подчеркнуто, что инфраструктура региона позволяет обеспечить транспортную связь со странами Каспийского бассейна, а создание портово-логистического хаба позволит разгрузить Транссибирскую железнодорожную магистраль и крупные федеральные автотрассы.

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, обращаясь к участникам совещания, обратил внимание, что при создании транспортно- логистических центров, необходимо включать речные пути и соответствующую инфраструктуру, а не только задействовать автомобильный и железнодорожный транспорт. По его словам, отдельные проекты связаны также с морскими портами, но их буквально единицы (4 в Приморском крае, 1 в Краснодарском крае).

"Знаем, что в регионах округа прорабатывается еще ряд проектов по созданию крупных мультимодальных логистических центров. Один из примеров — Самарская область. Для эффективной реализации этих планов необходимо на федеральном уровне выработать комплексную экспертную оценку развития международного транспортного коридора "Север-Юг". И в этой оценке целесообразно учесть грузооборот альтернативных логистических маршрутов, а также — определить базовые объекты инфраструктуры международного маршрута в территориальном разрезе, в том числе места размещения мультимодальных логистических центров", — сказал полпред.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что Самарская область занимает выгодное географическое положение, находясь на пересечении важнейшего международного транспортного коридора "Север-Юг", что вызывает большой интерес у крупных грузоперевозчиков как альтернатива маршруту, пролегающему через Суэцкий канал.

Удачное расположение региона и возможность организации грузовых перевозок всеми видами транспорта, в том числе грузовым речным транспортом, позволяют региону рассчитывать на реализацию в Самарской области проекта, распределенного мультимодального хаба для организации по международному транспортному коридору перевозок типа "река — море" на базе имеющихся портов.

"Инициатива по созданию хаба была поддержана президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Создание в Самарской области мультимодального хаба и смещение акцентов на перевозки грузовым речным транспортом с железнодорожного при правильной организации логистики может повысить эффективность коридора "Север — Юг". Поэтому здесь мы предварительно проработали вопрос с владельцем порта Тольятти и создаем совместную управляющую компанию, которая позволит сначала проанализировать все виды грузооборота, не только в рамках субъекта, но и в рамках ближайших территорий. Также рассчитываем на поддержку со стороны министерства транспорта России, со стороны правительства Российской Федерации в том, чтобы действительно обозначить приоритеты развития такой инфраструктуры здесь. Мы, как регион, выполним все задачи, которые будут поставлены в рамках этого приоритета", — подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Регионом разработано техническое задание для экономического обоснования реализации проекта. Проводился анализ площадок и работа действующих портов крупными инвесторами.

Глава региона отметил несколько этапов работы, во-первых, разработать стратегию развития речного флота, которая бы определила планы правительства РФ по обеспечению развития перевозки грузов и пассажиров в долгосрочной перспективе, в том числе в Волжском бассейне.

"Это позволит заложить основы для формирования долгосрочной финансовой модели устойчивого функционирования внутренних речных перевозок", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также губернатор предложил определить межрегиональную концепцию устойчивого формирования международного транспортного коридора "Север-Юг" по речной части с выходом к странам Каспийского бассейна и далее — в Китай, Индию и страны Африки, с включением в нее портовой инфраструктуры Самарской области. "При этом мы видим необходимость участия федеральных органов власти в роли непосредственного координатора разработки данной концепции", — отметил глава региона. — Третье: подготовить систему поддержки обкатки новых речных маршрутов в рамках МТК "Север-Юг" посредством механизмов субсидирования грузоперевозчиков".

На совещании обсуждались дополнительные меры, направленные на повышение транспортной доступности грузовых перевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" с использованием единой глубоководной системы европейской части России с выходом в Каспийский, Азово-Черноморский, Балтийский бассейны и на Арктический транспортный коридор, включая Северный морской путь.

Отмечена значимость развития интермодальных смешанных перевозок грузов внутренним водным, железнодорожным и автомобильным видами транспорта. В настоящее время рассматриваются 9 речных портов, интегрированных с железнодорожной инфраструктурой, расположенных на Единой глубоководной системе европейской части Российской Федерации, один из которых — речной порт Тольятти.