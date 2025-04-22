Владимир Путин в Наццентре "Россия" наградил победителя премии "Служение"

В Национальном центре "Россия" глава государства вручил статуэтку победителю в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине" Владимиру Таранцову.

Церемония награждения лауреатов и победителей второй Всероссийской муниципальной премии "Служение" состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума "МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ". Награду победителю в номинации "Мужество и героизм — на благо служения Родине" вручил глава государства.

В этом году премию вручили в 10 номинациях, охватывающих ключевые направления деятельности представителей муниципального сообщества — развитие территорий и повышение качества жизни, сохранение культурно-исторического наследия, патриотического воспитания, совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами, развитие института наставничества и преемственности на муниципальной службе, укрепление семейных ценностей, забота о семьях военнослужащих СВО.

На соискание премии подано 41 313 заявок от представителей муниципального сообщества и муниципальных команд из всех регионов страны, включая новые субъекты. Народное голосование за ТОП-100 участников премии "Служение" проходило на портале Госуслуг. За номинантов был отдан почти миллион голосов.

"Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия. Это действительно служение, миссия, — сказал президент России Владимир Путин, обращаясь к собравшимся. — Вы знаете, как много в ваших рядах, в муниципальных органах власти, предприятиях и организациях ярких, неравнодушных людей. Они буквально горят своим делом, следуют богатым многовековым традициям отечественной системы местного самоуправления, лучшим идеалам российского земства и готовы направлять силы, знания, энергию на конкретные преобразования, в том числе в небольших городах, сельских территориях, на развитие и процветание родного края, а значит, и всей нашей прекрасной огромной страны. Это действительно подлинное служение землякам, соседям, согражданам. И, конечно, правильно, что именно так — "Служение" — называется премия, присуждаемая за лучшие проекты и инициативы муниципального сообщества".

Президент России подчеркнул, что знает, какой непростой задачей было определение победителей и лауреатов.

"Это говорит о том, что и идея премии, и сам ваш труд находят отклик у людей. Такое признание, уверен, послужит стимулом для еще более плодотворной работы, для появления новых инициатив и проектов, которые помогут раскрыть потенциал местного самоуправления, укрепить благополучие наших граждан", — заявил Владимир Путин.

Он отдельно отметил работу муниципальных служащих в регионах Донбасса, Новороссии и приграничных районах, а также необходимость привлечения к работе на всех уровнях власти участников специальной военной операции.

"В регионах Донбасса и Новороссии, в приграничье работники муниципалитетов в очень непростых условиях, порой с риском для жизни выполняют свой профессиональный, а по большому счету и просто человеческий долг, помогают людям, поддерживают, спасают их. Это достойно самого искреннего уважения и благодарности. И, конечно, совершенно справедливо, своевременно, что в этом году в премии появилась новая номинация — "Мужество и героизм — на благо служения Родине". Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надежные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы отечества. Хорошие, грамотные, чуткие управленцы нужны везде, но, пожалуй, на муниципальном уровне — особенно. Здесь особенно важно понимать, ради чего ты трудишься, следовать истинной сути служения, когда главной задачей, наивысшей целью является благо страны и ее граждан. И награды, которые сегодня будут вручены, — это дань уважения тем, кто именно так воспринимает свое призвание", — заявил президент РФ.

Были также вручены награды в номинации "Прямой разговор — доверие к власти". Здесь были отмечены проекты, управленческие решения и инициативы, направленные на выстраивание эффективной коммуникации и обратной связи с населением.

Лауреатом номинации "Прямой разговор — доверие к власти" стал Виталий Артемов, глава администрации Рязани. В 2025 г. в Рязани заработал Муниципальный центр управления, который обрабатывает более 30 тыс. обращений в год. Среднее время ответа сократилось более чем вдвое, а количество решенных вопросов выросло до 40%. Центр помогает не только с текущими задачами, но и становится инструментом развития города: улучшена уборка улиц, снижено количество ДТП и запущены новые туристические маршруты. Специалисты из Рязани демонстрируют, как цифровые технологии помогают сделать жизнь жителей более комфортной.

Заместитель руководителя Центра управления регионом Липецкой области Сергей Ложков также стал лауреатом номинации "Прямой разговор — доверие к власти". Инициатива "Муниципальные центры управления" помогла объединить усилия власти, коммунальных служб и подрядчиков в 30 микрорайонах. Более 3 тыс. обращений жителей были оперативно решены: от ямочного ремонта до благоустройства дворов. За счет единых регламентов, чат-ботов и фотоотчетов удалось снизить количество жалоб на 90%, а уровень напряжения в соцсетях — на 65%

"Очень символично вручать награду двум проектам, которые являются важным и логичным продолжением работы, начатой в Центрах управления регионами. Эти структуры, созданные по поручению президента, доказали свою эффективность, и теперь муниципальные центры управления стали следующим шагом — более близким к жителю, более конкретным в решении ежедневных задач, —отметил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак. — Это важнейший инструмент обратной связи, который помогает власти слышать людей и не просто фиксировать запросы, но и оперативно реагировать. Такие проекты — не про отчетность, а про реальную помощь. Уверен, что именно за такими решениями — будущее современной, клиентоориентированной системы управления".

Самарскую область на форуме представила делегация из 43 человек, среди которых главы городов и районов Самарской области. Делегацию возглавил первый вице-губернатор Александр Фетисов.

"Президент во время своего выступления отметил, что люди, которые работают на муниципальном уровне, люди ответственные, неравнодушные, те, к кому жители в первую очередь идут за решением повседневных проблем. И результат часто зависит не только от того, смогут ли представители муниципальной власти найти ресурсы, но и от того, насколько они проникаются проблемами, чаяниями жителей, готовы проявить заботу о людях, — отметил Александр Фетисов. — Сегодня несколько номинаций были связаны с поддержкой наших воинов СВО и их семей. В Самарской области накоплен большой опыт, и помощь нашим бойцам, их близким — это важнейшая задача для всех уровней власти. Для нас очень важно сделать все для того, чтобы они получили уважение и заботу, которую они заслуживают.

Президент говорил сегодня о том, что во власть должны приходить ребята, которые прошли через специальную военную операцию. И у нас такие ребята есть. Те, кто достойно выполнив свой воинский долг, пройдя обучение в региональной программе "Школа героев", приходят на работу в региональные, муниципальные органы власти, становятся наставниками и кураторами, советниками по работе с семьями участников СВО. У них для этого есть все: нравственный стержень, тот боевой и жизненный опыт, который они получили в ходе спецоперации и управленческие компетенции, приобретенные благодаря программам "Время героев" и "Школа героев".

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента РФ.