Леонид Симановский: "В Самарской области создана и действует развитая инвестиционная инфраструктура"

Депутат Государственной думы РФ Леонид Симановский прокомментировал уровень развития инвестиционной инфраструктуры в Самарской области.

"В Самарской области создана и действует развитая инвестиционная инфраструктура: ОЭЗ "Тольятти, ТОР "Тольятти" и "Чапаевск", три индустриальных и два логистических парка, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина". Их деятельность высоко оценивается на федеральном уровне, а также самими резидентами территорий", - подчеркнул он.

Депутат также добавил, что 63-й регион силен промышленностью, которая, несмотря на санкционное давление, показывает впечатляющие результаты.

"Индекс промышленного производства в регионе по итогам прошлого года составил 105,7% - это выше индекса Российской Федерации в целом. Безусловно, это заслуга как самих предприятий отрасли, так и органов власти, губернатора, которые оказывают максимальную поддержку инвесторам. Уверен, что ПМЭФ-2025 принесет в копилку Самарской области немало новых инвестиционных соглашений, которые позволят и дальше развивать экономику региона", - заключил Леонид Симановский.