Поддержка семей, молодежи, участников СВО среди приоритетов государства

Правительство утвердило 19 новых национальных проектов, еще один готовится к запуску. Нацпроекты — главный инструмент для достижения национальных целей развития, определенных президентом.

Как рассказал на ежегодном отчете председатель правительства Михаил Мишустин, шесть нацпроектов направлено на поддержку материнства и детства, совершенствование систем здравоохранения, образования, формирование комфортной городской среды и в целом на улучшение качества жизни людей. Это масштабные проекты "Семья" и "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Кадры", а также "Инфраструктура для жизни" и "Экологическое благополучие".

"Реализация нацпроектов помогает приблизить нас к новым, более высоким стандартам качества жизни. Оно измеряется не только и не столько экономическими показателями, а прежде всего удовлетворенностью конкретного человека условиями, в которых он живет и работает. На нацпроекты будут направлены беспрецедентные ресурсы, которые позволят открыть новые "окна возможностей" для развития, в том числе и для Самарской области", — отметил сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов.

Премьер-министр подчеркнул, что благополучию семей с детьми уделяется особое внимание. В России есть меры поддержки без критериев нуждаемости. Например: повышение пособий на рождение детей, продление программы "Семейная ипотека" до 2030 года, индексация маткапитала и расширение его применения с 2022 года и ряд других.

Часть мер поддержки с критериями нуждаемости. В частности, с 2021 года реализуется программа соцконтракта, а с 2025 года приоритетное заключение соцконтракта для многодетных семей. Кроме того, с 2023 года действует единое пособие при рождении ребенка, которое составляет от 50 до 100% регионального прожиточного минимума.

Из нововведений: с 2026 года вводится семейная выплата для родителей двух и более детей — в случае, если суммарный доход ниже 1,5 прожиточного минимума, НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%.

"Премьер-министр в своем отчете отметил, что в центре внимания — благополучие семей с детьми. Хочется отметить внимание к многодетным семьям. Прошедший год уже показал хорошие результаты в этом плане. Год 2025-й объявлен губернатором Самарской области годом многодетной семьи. Благодаря мерам поддержки количество многодетных семей растет и по России, и в Самарской области. А это значит, мы сможем выйти из демографического кризиса, — сенатор Российской Федерации — представитель от исполнительной власти Самарской области Марина Сидухина. — Улучшению ситуации способствует и введение единого статуса многодетной семьи. С гордостью отмечу, что в Самарской области это уже давно практикуется. Теперь единый статус введен по всей стране, и это очень важно".

Новым шагом для цифрового развития России станет выполнение нацпроектов "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Эффективная и конкурентная экономика", "Эффективная транспортная система". Для расширения внешнеэкономической деятельности и повышения привлекательности туристических поездок по России стартовали два нацпроекта — "Международная кооперация и экспорт" и "Туризм и гостеприимство". Помимо этого, утверждено восемь национальных проектов технологического лидерства. Девятый нацпроект — по развитию технологий биоэкономики — скоро стартует.

На ежегодном отчете председатель правительства затронул важную тему включения молодежи в экономику страны. Он отметил, что система обучения должна отвечать запросам рынка труда. С этой целью в прошлом году впервые был принят пятилетний план кадровой потребности российской экономики. Он стал ориентиром для определения числа бюджетных мест.

Чтобы молодежь могла приобрести необходимые профессиональные компетенции и навыки в рабочих специальностях, была обновлена материально-техническая база почти 2 тыс. мастерских в 320 организациях в 2024 году. Всего за 5 лет было модернизировано порядка 7,5 тыс. мастерских. Также открыто свыше 700 учебно-производственных комплексов в 68 регионах для учеников старших классов, чтобы они могли осваивать рабочие специальности.

Для студентов и преподавателей тоже создается передовая инфраструктура. В частности, по поручению президента реализуется сеть из 40 кампусов мирового уровня.

"Целиком и полностью поддерживаю Михаила Мишустина в том, что система обучения должна отвечать запросам рынка труда. Это близко и для Самарской области. Совсем недавно мы проводили круглый стол по вопросу привлечения молодежи в реальный сектор экономики. И те посылы, которые сегодня озвучивались Михаилом Мишустиным, проговаривались нами как с вузами, так и с работодателями и, конечно, с молодежью, — отметила Уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина. — Очень рассчитываю, что решения и меры, которые сейчас предпринимаются, в дальнейшем позволят привлечь молодых, активных, профессиональных специалистов в экономику России и Самарской области. И это даст серьезный экономический рост".

Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие инженерного образования — это важнейший приоритет. Он напомнил, что потребность отраслей в квалифицированных инженерах на ближайшие 5 лет составляет 1,5 млн чел. "От этого зависит наш технологический суверенитет", — отметил председатель правительства.

"Инженерная профориентация, популяризация работы на предприятиях инженерной направленности должны стать частью общей государственной образовательной политики. И если говорить о конкретных примерах, которые могут быть масштабированы, то в Самарском университете, действительно строится работа с детьми со школьной скамьи. Это и конкурсы, и совместные мероприятия, и образовательные программы с образовательными центрами, с центрами одаренных детей, со школами РАН", — рассказал проректор по учебной работе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Андрей Гаврилов.

Не осталась без внимания и одна из приоритетных задач помощи участникам СВО и их семьям. Михаил Мишустин рассказал, что глава государства одобрил совместную инициативу правительства и комиссии Госсовета о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты и направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в ближайшее время. Безусловно, огромную поддержку ветеранам СВО и их семьям оказывают филиалы фонда "Защитники Отечества", открытые по всей стране.

"В Самарской области филиал Госфонда "Защитники Отечества" открылся одним из первых в стране и по итогам первого года работы признан одним из лучших. Команда самарского госфонда помогает в решении вопросов, касающихся организации медицинской и психологической помощи участникам и ветеранам спецоперации, обеспечения техническими средствами реабилитации, помощи в трудоустройстве, социальной поддержке, любых бытовых вопросах. Фонд содействует привлечению ветеранов СВО в региональную кадровую программу "Школа героев", которая инициирована губернатором и является продолжением федеральной программы "Время героев", — рассказала руководитель Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова.

Премьер-министр напомнил, что в апреле 2025 года запланирована правкомиссия по вопросам МСП, где детально обсудят новую инициативу — подключение к работе с участниками СВО центров "Мой бизнес" большинства регионов. Всесторонняя помощь позволит участникам СВО без труда вовлекать в предпринимательскую деятельность.