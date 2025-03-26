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Трое судей Кировского райсуда Самары подали заявление об отставке

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу трое судей Кировского райсуда Самары — Татьяна Беседина, Татьяна Меркулова и Александр Мокеев — подали заявления об отставке. Об этом сообщается на сайте областной квалификационной коллегии судей.

Беседина получила статус федерального судьи в октябре 2016 г., Меркулова — в мае 2018 г., а Мокеев — в июле 2013 года. Последний известен тем, что рассматривал несколько дел по фактам хищений на режимном предприятии — РКЦ "Прогресс".

Мокеева в 2021 и 2023 г. привлекали к дисциплинарной ответственности за волокиту при рассмотрении уголовных дел и различные нарушения, следствием которых стали отмены приговоров и вынесение частного определения в его адрес.

На сей раз причиной отставки указано "занятия деятельностью, несовместимой со статусом судьи".

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