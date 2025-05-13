Институту полпредов президента РФ в федеральных кругах исполнилось 25 лет

Полпредства были учреждены указом президента РФ Владимира Путина 13 мая 2000 года. Главная цель создания этого института заключалась в формировании системы, призванной укрепить единое исполнение федеральных законов и стратегических поручений главы государства по всей территории страны.

Полпредство в Приволжском федеральном округе с сентября 2018 г. возглавляет Игорь Комаров. Будучи полномочным представителем Президента в ПФО, он регулярно посещает Самарскую область, оказывает региону поддержку в реализации различных социальных инициатив.

"25 лет — важный этап в укреплении государственного управления и единства нашей страны. Обеспечивая взаимодействие с федеральным центром, аппарат Полномочного представителя Президента в ПФО под руководством Игоря Анатольевича Комарова оказывает Самарскому региону весомую поддержку в решении ключевых задач и реализации стратегических проектов.

Особенно ценно доверие, оказываемое субъектам округа, в том числе в организации и проведении масштабных мероприятий. Для нас один из ярких примеров — Молодежный форум ПФО "иВолга". Благодаря совместным усилиям этот проект за многие годы превратился в одну из самых востребованных площадок не только для жителей Самарской области и Приволжского федерального округа, но и всей страны.

Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие и впредь будет способствовать устойчивому развитию региона и достижению национальных целей, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.