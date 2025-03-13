Вице-премьер Дмитрий Патрушев ответил на вопрос Андрея Кислова об оздоровлении Волги

В преддверии "правительственного часа" на заседании Совета Федерации сенаторы обсудили с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым актуальные вопросы природопользования и АПК. Вице-премьер также ответил на актуальные вопросы сенаторов, в частности, о реализации федерального проекта "Вода России", о котором спросил представитель Самарской области Андрей Кислов.

Дмитрий Патрушев на встрече с сенаторами сообщил, что на финансирование агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в 2025 г. Правительство потратит 530 млрд рублей. Это не окончательная сумма, скорее всего, она будет увеличена.

По его словам, планам по посевной не помешала даже погода. Этой зимой она была неблагоприятной для проведения работ. Однако почти 90% озимых удалось сохранить. Хорошими темпами идет освоение новых земельных участков, отметил вице-премьер. Это одно из приоритетных направлений, на нем строится будущий продовольственный суверенитет России.

Дмитрий Патрушев также рассказал об экологических проектах, которые реализует Минсельхоз. "Зеленая политика" касается сохранения вод озера Байкал, строительства очистных сооружений на Волге и оздоровления лесов в нескольких регионах. Вице-премьер подчеркнул, что отдельные мероприятия из нацпроекта "Экология" будут продолжаться и предложил сенаторам взять на совместный контроль вопрос завершения ликвидации несанкционированных свалок.

Заместитель председателя Правительства России ответил на вопросы сенаторов. Как отметил Андрей Кислов, в рамках федерального проекта "Вода России" стоит масштабная задача оздоровления рек и водоемов, в том числе за счет модернизации очистных сооружений. По его мнению, в условиях ограниченного финансирования крайне важно обеспечить эффективное расходование средств, с максимальной отдачей, считает парламентарий. При этом важно завершить все мероприятия из федеральных проектов по оздоровлению Волги и сохранению Байкала, провести анализ допущенных ошибок и выработать решения по их недопущению. Сенатор попросил вице-премьера рассказать о том, как организована эта работа.

Дмитрий Патрушев рассказал, что по итогам реализации с 2018 по 2024 гг. федерального проекта "Оздоровление Волги" остались регионы-должники, которые не ввели в эксплуатацию очистные сооружения объекты либо не обеспечили нормативную очистку сточных вод. В формате инцидента координируется завершение их строительства на Волге и Байкале и доведение до нормативного уровня очистки сточных вод по каждому объекту, а также совершенствование процессов в сфере обращения с отходами. Такой формат, развернутый на базе Координационного центра Правительства, позволяет оперативно координировать действия участников и вести мониторинг реализации проектов в режиме реального времени, считает Дмитрий Патрушев.

Говоря о новом федеральном проекте "Вода России", вице-премьер подчеркнул, что при его реализации будут учитываться показатели, которых добились регионы в предыдущем федеральном проекте.

Ключевой целью нового "водного" проекта является снижение к 2036 г. в два раза объема неочищенных сточных вод. По словам Дмитрия Патрушева, уже создан межведомственный регламент взаимодействия, который позволит лучше контролировать его реализацию.

12 февраля Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. На ней обсуждались вопросы экологии региона, главной темой стала организация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций около 18 млрд рублей.