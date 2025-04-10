В ПФО стартовала конференция "Основы российской государственности: развитие"

10 апреля в Приволжском федеральном округе на базе Вятского госуниверситета стартовала конференция "Основы российской государственности: развитие" (ОРГ). Конференция собрала руководителей и профессорско-преподавательский состав ведущих вузов ПФО, экспертов проектного офиса "ДНК России", представителей Минобрнауки и ВЦИОМ. Самарскую область на окружной конференции представил проректор по цифровой трансформации Самарского университета Дмитрий Пашков.

На пленарном заседании по поручению полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом выступил его заместитель Игорь Буренков, который отметил значимость курса "Основы российской государственности" как важную составляющую работы с молодежью.

"Мы уже обсуждали с руководителями вузов ПФО на базе полпредства основные подходы к внедрению курса. Эту работу обобщил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании окружной конференции в Нижнем Новгороде в марте 2023 года. Очевидно, что не только у молодежи, но и в принципе в обществе нужно формировать прогосударственную позицию, собственную картину мира. И на втором году преподавания "ОРГ" можно говорить о ее соответствии сегодняшним вызовам, при этом стремительно меняющиеся события в мире требуют поиска новых и нестандартных решений, поэтому мы и собрались сегодня здесь", — сказал Игорь Буренков.

Преподавание курса "Основы российской государственности" началось в сентябре 2023 года; в ПФО опорным методическим центром по разработке и включению в образовательные программы высшего образования этого курса стал Вятский государственный университет. Обучение по курсу "Основы российской государственности" также ведется в самарских высших учебных заведениях.

В рамках конференции эксперты и преподаватели обсудили предложения по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса "ОРГ", представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравственных ценностях и политическом устройстве Российской Федерации.

В этот же день замполпреда президента России в ПФО Игорь Буренков провел совещание по реализации курса "Основы российской государственности" с участием главных федеральных инспекторов регионов округа, ректоров и проректоров высших учебных заведений ПФО.

В обсуждении предложений, направленных на улучшение содержания и методики преподавания новой дисциплины также принял участие министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Курс "Основы российской государственности" разработан и включен в образовательные программы в соответствии с поручением президента России по итогам заседания Госсовета в декабре 2022 г., а также реализацией проекта "ДНК России" и нацпроекта "Молодежь и дети", стартовавшего в рамках указа главы государства "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 года".