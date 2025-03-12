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Министр строительства РФ посетит Самару 14 марта

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 марта, Самару посетит министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Планируется, что министр посетит крупные строящиеся объекты - станцию метро "Театральная" и операционный модуль Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.

Также в программе визита посещение Самарского государственного технического университета и встреча с преподавателями и студентами его структурного подразделения - Академии строительства и архитектуры.

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