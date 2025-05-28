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Андрей Кислов принял участие в итоговой коллегии Минсельхоза России

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор от Самарской области Андрей Кислов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства сельского хозяйства России.

Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

На мероприятии обсудили результаты работы агропромышленного комплекса и стратегические задачи на перспективу. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Оксана Лут, председатель профильного Комитета Верхней палаты Александр Двойных, руководители субъектов, представители федеральных органов власти, отраслевых и общественных организаций, научного сообщества и бизнеса.

Видеообращение участникам заседания направил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр отметил, что отечественный агропромышленный комплекс является настоящим локомотивом роста национальной экономики, надежно обеспечивает продовольственную безопасность нашего государства, осваивает международные рынки. Михаил Мишустин напомнил, что с этого года стартовал новый национальный проект по технологическому обновлению отрасли. "Предстоит не только сохранить, но и приумножить достижения агропромышленного комплекса, выполнить все задачи, которые ставит перед нами президент, укрепить позиции России как одного из лидеров глобального продовольственного рынка", — заявил председатель правительства.

Дмитрий Патрушев в своем выступлении подчеркнул, что прошлый год агропромышленный комплекс завершил с положительным результатом. На реализацию четырех госпрограмм, за которые отвечает Минсельхоз, Правительство направило 682 млрд рублей. Это позволило сохранить основные инструменты поддержки и послужила базой для стабильного производства. Так, в 2024 году наши растениеводы собрали почти 130 млн тонн зерновых. В животноводстве в прошлом году зафиксирован прирост и в мясном, и в молочном направлениях. Говоря о производстве пищевой продукции, Дмитрий Патрушев сообщил, что по итогам прошлого года индекс производства пищевой продукции составил 103,5%, напитков — более 109%.

Говоря о ключевых итогах 2024 года, Оксана Лут отметила, что по итогам прошлого года исполнены ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности. По зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару наша страна обеспечивает себя с запасом и максимально приближается к целевым показателям по молоку, картофелю и овощам.

Кроме того, продолжается работа по развитию международной торговли. В прошлом году Россия поставила на международный рынок 109 млн тонн продовольствия, что на 5% больше, чем годом ранее. Это обеспечило нашей стране третье место в мире по экспорту продукции АПК в тоннаже.
"Хотела бы подчеркнуть: в центре всего, чем мы с вами занимаемся, находится человек. Наша главная ценность — люди. Это и миллионы работников отрасли, которые стоят за каждым новым рекордом, и все граждане нашей страны, ради которых мы трудимся", — отметила Оксана Лут.

По мнению Андрей Кислова, за всеми успехами отрасли АПК стоят сельские труженики, поэтому очень важно создавать для них все необходимые условия, чтобы они могли комфортно жить и работать. Для этого реализуется госпрограмма комплексного развития сельских территорий. К концу года количество созданных и модернизированных в ее рамках объектов инфраструктуры превысит 6 тысяч, а мероприятия госпрограммы охватят уже 17 миллионов человек.

Также сенатор обратил внимание на приоритеты работы отрасли на ближайшую перспективу: "Как вы знаете, Президент России поставил перед сельским хозяйством важные задачи, связанные с увеличением объемов производства и экспорта к 2030 году. Для их достижения Минсельхоз России разработал детальные планы. С 2025 года реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который направлен на развитие селекции и генетики, производства критически важных добавок, ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования, а также обеспечение отрасли профессиональными кадрами. Самарская область должна активно участвовать в этой работе, чтобы сохранить высокие темпы развития АПК".

Гид потребителя

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