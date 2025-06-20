В Самарской области утвердили главу ГИСН

Руководителем государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) утвержден Алексей Потапов. Ранее он занимал этот пост с приставкой "врио".

На сайте правительства Самарской области обновлена информация о должности Алексея Потапова - теперь он официально будет руководить региональной ГИСН. Согласно открытым источникам, он утвержден 30 мая этого года. Должность временно исполняющего главы ведомства Потапов занимал с мая 2023 года.

Согласно сайту правительства, Государственная инспекция строительного надзора Самарской области осуществляет государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории области, организацию и проведение государственной экспертизы, проектной документации, результатов инженерных изысканий в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, а также организацию и проведение расследования случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ранее главой ГИСН был Владимир Захарин. Он подпал под уголовное дело о превышении должностных полномочий. Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура".