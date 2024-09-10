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Преступления Происшествия

В Самаре закончили следствие по громкому делу чиновников Госстройнадзора

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело экс-главы ГИСН Самарской области Владимира Захарина и его подчиненных закончили расследовать. Информацию подтвердил журналисту Волга Ньюс адвокат одного из фигурантов дела Александр Николаев.

Фото: Вета Мурзина

По имеющимся данным, несколько обвиняемых уже ознакомились с материалами дела, теперь утвердить обвинительное заключение должна прокуратура. Далее вину или невиновность фигурантов определит суд.

Напомним, Захарина и нескольких его подчиненных задержали сотрудники ФСБ 11 мая 2022 года. Позже в Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Неустановленные должностные лица ГИСН скрыли факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности", - рассказал суду следователь при избрании Захарину меры пресечения.

Речь в уголовном деле идет о зданиях двух ДК, возводимых в рамках нацпроекта "Культура". Предполагается, что чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве Дома культуры в пос. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит. При этом защита Захарина настаивала, что в случае с ДК нарушения были устранены. В уголовном деле Захарина фигурировал и подрядчик - Денис Фельдблит. Но 26 декабря 2022 г. он погиб в ДТП.

Позже силовики задержали еще одного сотрудника Госстройнадзора - Андрея Калмыкова. В его уголовном деле речь шла о строительстве лыжероллерной трассы в рамках нацпроекта "Демография" для учебно-спортивного центра "Чайка" в Волжском районе Самарской области. Предполагалось, что при строительстве могло быть допущено несоответствие требованиям проектной документации. Калмыкова 6 августа признали виновным по ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") и назначили два года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Калмыкову запретили занимать определенные должности еще на два года.

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