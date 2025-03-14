16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вице-премьер Дмитрий Патрушев ответил на вопрос Андрея Кислова об оздоровлении Волги Министр строительства РФ посетит Самару 14 марта Олег Кононенко награжден орденом "За заслуги перед Отчеством" І степени Андрей Кислов поздравил женщин с началом весны Полпред президента отметил благодарностью вклад Самарской области в успешную реализацию общественных проектов ПФО для детей и молодежи

Федеральная власть Власть и политика

Игорь Комаров: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 14 марта, в Ульяновске полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Самарскую область на заседании Ассоциации представил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

В повестке заседания было рассмотрено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности — это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня "Гвардеец", "Герои Отечества", Спартакиада кадетских корпусов ПФО "Кадет Приволжья" и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы".

В ряде регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти. В Самарской области также формируется Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при губернаторе Самарской области.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

"В рамках указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлено, что не менее 70% (к 2036 г. — не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня", — отметил Игорь Комаров.

Прозвучавшие на заседании предложения будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6