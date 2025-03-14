Игорь Комаров: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный"

В пятницу, 14 марта, в Ульяновске полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в 75-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО под председательством координатора, председателя Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина. Самарскую область на заседании Ассоциации представил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

В повестке заседания было рассмотрено два основных вопроса: стратегия развития беспилотной авиации и реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в регионах ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул: "Духовный суверенитет важен так же, как государственный. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что духовно-нравственные ценности — это основа нашего общества, залог его развития. В Приволжском федеральном округе мы уделяем этому особое внимание, в том числе через окружные общественные проекты. Сегодня "Гвардеец", "Герои Отечества", Спартакиада кадетских корпусов ПФО "Кадет Приволжья" и другие программы создают условия для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, уважения к традициям и гражданской ответственности. Мы будем и дальше поддерживать такие инициативы".

В ряде регионов ПФО работают советы по защите традиционных ценностей при главах субъектов или исполнительных органах власти. В Самарской области также формируется Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти при губернаторе Самарской области.

В ходе заседания было предложено ввести в образовательные программы учреждений СПО и вузов дисциплины, формирующие у молодежи семейные ценности и ответственное отношение к родительству, уделить особое внимание сохранению русского языка, ограничив избыточное употребление иностранной лексики, и усилить работу по интеграции мигрантов.

"В рамках указа президента "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлено, что не менее 70% (к 2036 г. — не менее 80%) проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых госинститутами развития, должно отвечать задачам продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эти показатели могут быть закреплены в документах стратегического планирования регионального уровня", — отметил Игорь Комаров.

Прозвучавшие на заседании предложения будут направлены в Федеральное Собрание Российской Федерации.