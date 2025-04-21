Игорь Комаров наградил победителей и лауреатов Фестиваля "Театральное Приволжье" из Самарской области

18 апреля в Воткинске состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Самарскую область представили образцовый театр кукол юного актера "Аленький цветочек" и театр-студия "Галифе".

Участников и гостей мероприятия приветствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров: "Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность развития и всемерной поддержки интереса к театру в регионах, создания условий для того, чтобы талантливые театральные постановки увидели все, независимо от места проживания. Уверен, что реализация такого замечательного проекта, как "Театральное Приволжье", охват которого в этом году уже превысил 20 тысяч человек, способствует этому.

Надо отметить растущее мастерство коллективов, которые сложно называть непрофессиональными. Некоторые участники Фестиваля нашли свое призвание в театре и продолжили путь в искусстве. Благодарю всех вас за неравнодушие, талант, за то, что вносите в нашу жизнь яркие краски и эмоции".

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров наградил молодых актеров из Самарской области (театр студию "Галифе" Дома офицеров Самарского гарнизона), занявших призовое место в номинации "Лучший молодежный спектакль" и специальной номинации "Лучший спектакль, посвящённый защитникам Отечества", приуроченной к 80-летию Победы.

В номинации "Лучший детский спектакль" второе место у Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" Центра внешкольной работы "Крылатый" г. о. Самара.

"Наши коллективы очень талантливы и демонстрируют высокий уровень мастерства и глубокий подход к важным темам в своих спектаклях. Любительские театры часто способны поднимать социальные, культурные и исторические вопросы, которые вызывают интерес у зрителей и способствуют обсуждению актуальных проблем общества. Мы гордиться достижениями наших ребят!", — поделилась министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Четырехдневный Фестиваль проходил на нескольких площадках Удмуртии: в Республиканском доме народного творчества, Государственном национальном театре УР, Государственном театре кукол УР и Дворце культуры "Юбилейный". Программа Фестиваля включала знакомство с удмуртскими традициями, экскурсии по историческим местам республики, мастер-классы именитых педагогов, вечер дружбы и театральный бал — организаторы создали атмосферу настоящего праздника.

Коллективы из Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пензенской и Самарской областей представили свои спектакли, ставшие лауреатами Фестиваля.

Помимо основных наград, организаторы предусмотрели поощрение для коллективов-победителей. Это сертификат на участие в культурно-образовательном проекте "Международный фестиваль-лаборатория "ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025".