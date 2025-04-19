Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественном открытии производства автокомпонентов в Самарской области

В субботу, 19 апреля, в Самарской области с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Вместе с губернатором региона Вячеславом Федорищевым он принял участие в открытии отечественного предприятия по производству автокомпонентов ООО "НАМИ Инновационные компоненты" в Волжском районе.
Это дочернее предприятие Государственного научного центра Российской Федерации ФГУП "НАМИ", ведущего научно-исследовательского и опытно-экспериментального центра исследований, проектирования, конструирования, опытного производства, испытаний и сертификации автомобильной и сельскохозяйственной техники, ее компонентов. На базе "НАМИ Инновационные компоненты" разрабатывают и производят такие передовые системы и компоненты безопасности автомобиля, как антиблокировочные системы (ABS), системы динамической стабилизации (ESP), системы рулевого управления, электронные стояночные тормоза, различные датчики и многое другое.
"Минпромторг выделил средства на НИОКРы для разработки полностью отечественной антипробуксовочной системы, ABS, системы курсовой устойчивости и электронного стояночного тормоза. Речь идет не только о локализации основных компонентов гидравлической системы и электронных блоков управления. НАМИ планирует развивать свои компетенции в отношении программного обеспечения, калибровок, испытаний и валидации систем. В перспективе это может коснуться и модернизации полигонов для проведения этих работ", — отметил Антон Алиханов.
Министр также выразил благодарность команде предприятия и региональным властям за поддержку в реализации проекта.
В рамках подготовки запуска производства российскими инженерами впервые в стране было разработано уникальное программное обеспечение, которое управляет работой антиблокировочной системы и системой курсовой устойчивости автомобиля. Данная разработка позволит обеспечить технологический суверенитет в области интеллектуальных тормозных систем. Для выпуска продукции смонтированы две современные сборочные линии с передовым оборудованием.
"Запуск "НАМИ Инновационные компоненты" — значимое событие для автокомпонентной отрасли Самарской области. Предприятие в полной мере использовало открывшееся окно возможностей и теперь будет производить передовые системы и современные компоненты безопасности автомобиля. Обновленное производство предполагает достижение 100% уровня локализации. В рамках проекта будет создано до 150 высококвалифицированных рабочих мест", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
"Сегодня одна из основных задач, которая поставлена перед российской автомобильной промышленностью, — это развитие компонентной базы и поставщиков автокомпонентов. ФГУП "НАМИ" по поручению Минпромторга России реализует программу развития автокомпонентной отрасли. Открытие производства "НАМИ Инновационные компоненты" является частью большой планомерной работы нашего центра в данном направлении", — отметил генеральный директор ФГУП "НАМИ" Федор Назаров.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка