Начальником региональной Госавтоинспекции стал Игорь Бобров

Начальником Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области назначили полковника полиции Игоря Боброва.

Игорь Бобров родился 27 ноября 1982 г. в Куйбышеве (Самара). В 2002 г. окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России и поступил на службу в органы внутренних дел. С 2009 г. возглавлял полк ДПС У МВД России по Самаре. В 2015 г. назначен на должность замначальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области. 10 апреля 2025 г. приказом МВД России назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Игорь Бобров поблагодарил руководство главка за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы на должном уровне обеспечить безопасность дорожного движения на территории Самарской области.

Предыдущий начальник регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Юрий Некрасов покинул должность осенью 2024 года.