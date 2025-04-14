Новый начальник облГАИ Игорь Бобров назвал первоочередные задачи

Новый глава Госавтоинспекции по Самарской области Игорь Бобров в беседе с журналистом Волга Ньюс назвал первоочередные задачи: борьба с аварийностью на дорогах региона, выполнение наличествующих программ и поднятие дисциплины личного состава.
Напомним, сегодня стало известно о назначении Игоря Боброва начальником УГИБДД ГУ МВД по Самарской области. Игорь Бобров родился 27 ноября 1982 г. в Куйбышеве (Самара). В 2002 г. окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России и поступил на службу в органы внутренних дел.
Предыдущий начальник регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Юрий Некрасов покинул должность осенью 2024 года. По данным источников, с тех пор он не получал должностей в системе МВД.
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