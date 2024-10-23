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Глава облГИБДД Юрий Некрасов покидает должность

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов покидает должность. По данным источников Волга Ньюс, приказ уже подписан. Информацию неофициально подтвердили несколько человек, в том числе в ведомстве.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, Некрасов возглавил облГИБДД в 2018 году, когда начальником ГУ МВД по Самарской области был Александр Винников.

Сообщалось, что Некрасов родился в 1963 г. в Кировской области, в 1998 г. окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 г. - Академию управления МВД России по специальности "Юриспруденция". В органы внутренних дел он пришел в 1988 г. на должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Тольяттинского горисполкома. Прошел все ступени в ГИБДД на различных должностях.

Слухи об уходе Некрасова и еще некоторых сотрудников полиции появились якобы после проверок со стороны московских ревизоров в органах самарской полиции. Но официально пресс-служба ГУ МВД по Самарской области ничего из этого не подтверждала.

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