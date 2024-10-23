Глава облГИБДД Юрий Некрасов покидает должность

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области Юрий Некрасов покидает должность. По данным источников Волга Ньюс, приказ уже подписан. Информацию неофициально подтвердили несколько человек, в том числе в ведомстве.
Напомним, Некрасов возглавил облГИБДД в 2018 году, когда начальником ГУ МВД по Самарской области был Александр Винников.
Сообщалось, что Некрасов родился в 1963 г. в Кировской области, в 1998 г. окончил Тольяттинский политехнический институт, в 2005 г. - Академию управления МВД России по специальности "Юриспруденция". В органы внутренних дел он пришел в 1988 г. на должность инспектора ДПС отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД Тольяттинского горисполкома. Прошел все ступени в ГИБДД на различных должностях.
Слухи об уходе Некрасова и еще некоторых сотрудников полиции появились якобы после проверок со стороны московских ревизоров в органах самарской полиции. Но официально пресс-служба ГУ МВД по Самарской области ничего из этого не подтверждала.
Последние комментарии
Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...
Достойно.
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Знаково но противно...