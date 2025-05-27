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Главой СУ СКР по Самарской области может стать Олейник из Татарстана

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководителем СУ СКР по Самарской области может стать Павел Олейник. Информацию подтвердили несколько источников. Кроме того, по данным Волга Ньюс, информация о его возможном назначении стала появляться еще несколько месяцев назад.

Фото: https://tatarstan.sledcom.ru

Известно, что Олейник родился в 1981 г. в Энгельсе Саратовской области. В 2003 г. окончил Саратовскую государственную академию права. С 2005 г. он был на службе в органах прокуратуры, начиная со старшего следователя Хвалынской горпрокуратуры. С сентября 2007 г. — в органах Следственного комитета. С октября 2020 года Олейник — первый замруководителя СУ СКР по Татарстану.

Напомним, недавно в СУ СКР по Самарской области сменился руководитель. Глава регуправления ведомства Марат Галиханов не покидал должность, но был отстранен главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на время служебной проверки после жалобы местных жителей на конфликт с мигрантами. При этом, по неофициальным данным, Галиханов может быть назначен на новое место службы.

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