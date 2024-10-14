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В СУ СКР по Самарской области сменился руководитель

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио главы управления Следственного комитета РФ по Самарской области Максим Козлов покинул пост. Об этом он сообщил коллективу 14 октября.

Напомним, полковник юстиции Максим Козлов в последнее время возглавлял самарское СУ в статусе исполняющего обязанности, а ранее работал в руководстве следственного управления в Удмуртской Республике. До Максима Козлова обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области исполнял Алексей Колбасин. Но он перешел на работу в челябинское управление ведомства.

Руководитель управления Марат Галиханов не покидал должность, но был отстранен главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на время служебной проверки после жалобы местных жителей на конфликт с мигрантами.

После ухода Максима Козлова временно исполнять обязанности главы Следственного управления будет начальник контрольно-следственного отдела Андрей Поздеев.

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