В СУ СКР по Самарской области сменился руководитель

Врио главы управления Следственного комитета РФ по Самарской области Максим Козлов покинул пост. Об этом он сообщил коллективу 14 октября.

Напомним, полковник юстиции Максим Козлов в последнее время возглавлял самарское СУ в статусе исполняющего обязанности, а ранее работал в руководстве следственного управления в Удмуртской Республике. До Максима Козлова обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области исполнял Алексей Колбасин. Но он перешел на работу в челябинское управление ведомства.

Руководитель управления Марат Галиханов не покидал должность, но был отстранен главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным на время служебной проверки после жалобы местных жителей на конфликт с мигрантами.

После ухода Максима Козлова временно исполнять обязанности главы Следственного управления будет начальник контрольно-следственного отдела Андрей Поздеев.