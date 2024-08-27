Стало известно, кто действительно возглавил СУ СК России по Самарской области

Марат Галиханов не возвращался к исполнению обязанностей руководителя Следственного управление СКР по Самарской области. И.о. главы ведомства стал Максим Козлов. Данные содержатся в пресс-релизах Следственного комитета РФ. Кроме того, информацию официально подтвердили журналисту Волга Ньюс в управлении.

Пояснения потребовались из-за того, что на днях в СМИ возникла путаница. Журналисты стали писать, будто бы со службы уходил, а теперь вернулся глава СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов. Но на самом деле Галиханов был отстранен от работы на время служебной проверки. Никаких дальнейших действий не происходило. Уволен руководитель может быть только по указу Президента РФ. Поэтому фото Марата Галиханова не убирали из раздела "Руководство" на сайте ведомства.

Полковник юстиции Максим Козлов, который сейчас возглавляет самарское СУ в статусе исполняющего обязанности, раньше работал в руководстве следственного управления в Удмуртской Республике.

До Максима Козлова обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области исполнял Алексей Колбасин.