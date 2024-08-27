Стало известно, кто действительно возглавил СУ СК России по Самарской области

Марат Галиханов не возвращался к исполнению обязанностей руководителя Следственного управление СКР по Самарской области. И.о. главы ведомства стал Максим Козлов. Данные содержатся в пресс-релизах Следственного комитета РФ. Кроме того, информацию официально подтвердили журналисту Волга Ньюс в управлении.
Пояснения потребовались из-за того, что на днях в СМИ возникла путаница. Журналисты стали писать, будто бы со службы уходил, а теперь вернулся глава СУ СКР по Самарской области Марат Галиханов. Но на самом деле Галиханов был отстранен от работы на время служебной проверки. Никаких дальнейших действий не происходило. Уволен руководитель может быть только по указу Президента РФ. Поэтому фото Марата Галиханова не убирали из раздела "Руководство" на сайте ведомства.
Полковник юстиции Максим Козлов, который сейчас возглавляет самарское СУ в статусе исполняющего обязанности, раньше работал в руководстве следственного управления в Удмуртской Республике.
До Максима Козлова обязанности руководителя СУ СКР по Самарской области исполнял Алексей Колбасин.
Максим Сергеевич родился в 1983 году в Удмуртской Республике, получил высшее юридическое образование в Удмуртском государственном университете. Имеет значительный опыт работы в следственных органах. С 2012 по 2020 г. возглавлял второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Удмуртской Республике. Затем стал заместителем руководителя управления. Специальное звание — полковник юстиции. Награжден знаком отличия "Отличник следственных органов", медалями "За безупречную службу" 1, 2, 3 степени, медалью "За заслуги", "300 лет первой следственной канцелярии", "За верность служебному долгу". Почетный сотрудник Следственного комитета РФ.