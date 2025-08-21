16+
Партии Власть и политика

"Триколор объединяет!": масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области

КОШКИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Накануне Дня Российского флага активисты "Молодой Гвардии", депутаты и волонтеры "Единой России", представители патриотических и молодежных объединений развернули гигантские ленты в цветах российского триколора. 700 метров российского триколора объединили более 400 участников внедорожного фестиваля "На пределе", который прошел в Кошкинском районе.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Почетные гости, участники и гости фестиваля, жители Кошкинского района развернули 700 метров ленты в преддверии Дня Российского флага и поздравили всех жителей с праздником.

С приветственным словом на торжественном открытии к гостям и участникам фестиваля обратились: секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава Кошкинского района Антон Широков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Сергей Мирошниченко и руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.

Участники фестиваля, в том числе и активисты "Молодой Гвардии" смогли проехаться на боевой машине, квадроциклах и посмотреть на захватывающие гонки по бездорожью.

"Впервые мы участвуем в этом ярком, захватывающем фестивале, но приняли решение что участвовать будем ежегодно. Благодарим Антона Широкова, Сергея Мирошниченко за поддержку нашей инициативы по развороту ленты в преддверии Дня государственного флага нашей страны. Когда начали разворачивать ленту, около нее скопилось очень много людей, желающих принять участие. Это подчеркивает что жители нашей страны очень ответственно подходят к символам нашей Родины, к традициям и культуре нашей страны", — поделился руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов

В селе Приволжье по инициативе "Молодой Гвардии" тоже прошел патриотический флэшмоб ко Дню государственного флага Российской Федерации. На одной из центральных улицах села собрались свыше 250 человек, чтобы прикоснуться к главному символу России.

Вместе с жителями развернули ленту триколор и поздравили жителей с праздником. секретарь местного отделения партии "Единая Россия", глава района Евгений Богомолов и руководитель аппарата Самарского реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Арсений Ганин.

"Россия — это наш общий дом, о котором мы должны заботится, который должны защищать и любить. Сейчас под нашим триколором военнослужащие защищают жителей Донбасса и Новороссии от нападков со стороны Украинских нацистов. Мы чтим нашим флаг, флаг нашей великой страны!", — поделился Арсений.

Напомним, что в регионе в эти дни волонтеры раздадут жителям более 15 тысяч ленточек в цветах российского триколора как напоминание о празднике.

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

