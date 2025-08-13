16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Новые люди" предложили системное решение по регулированию проката электросамокатов Владимир Якушев поставил задачи региональным отделениям "Единой России" Подари надежду: в Самаре проходит акция "Лучший друг" "Самара выбирает спорт": в День физкультурника на самарской набережной прошел спортивный фестиваль "Выбор сильных" Рождение новых лидеров: завершился региональный этап проекта "ПолитЗавод" в Самарской области

Партии Власть и политика

"Новые люди" предложили системное решение по регулированию проката электросамокатов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Партия "Новые люди" начала работу над предложением по упорядочению использования электросамокатов в городской среде. Цель инициативы - снизить риски для пешеходов, стимулировать развитие инфраструктуры и создать правовые условия для безопасного использования личного электротранспорта.

Фото: предоставлено автором

В последние годы количество самокатов в городах выросло, но вместе с этим обострилась проблема их беспорядочной парковки и движения по тротуарам. Это создает реальную угрозу безопасности, особенно для детей, пожилых и маломобильных граждан. По данным за первые месяцы 2025 года, количество ДТП с участием самокатов в России значительно увеличилось.

В ответ на сложившуюся ситуацию "Новые люди" разрабатывают системное решение. Основные элементы предложения:

  • Введение сбора с операторов проката за пользование городской инфраструктурой;
  • Направление собранных средств на строительство велодорожек, парковочных зон и элементов безопасной городской среды;
  • Перенос движения самокатов с тротуаров на выделенные полосы и полосы для велосипедистов;
  • На федеральном уровне - проработка механизма, при котором штрафы за нарушение ПДД на самокатах (800 и 1500 рублей) будут направляться на развитие велоинфраструктуры.

"Самокаты - это часть современного города, - отметил Роман Маркаров, депутат Самарской губернской думы, руководитель регионального отделения "Новых людей" в Самарской области. - Но их использование не должно происходить в ущерб безопасности людей. Мы не предлагаем запреты. Мы предлагаем порядок, ответственность и инфраструктуру".

Инициатива "Новых людей" направлена на системное, а не ситуативное решение проблемы. Вместо административных запретов партия предлагает экономический и инфраструктурный механизм, стимулирующий ответственное поведение и развитие городской среды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31