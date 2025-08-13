"Новые люди" предложили системное решение по регулированию проката электросамокатов

Партия "Новые люди" начала работу над предложением по упорядочению использования электросамокатов в городской среде. Цель инициативы - снизить риски для пешеходов, стимулировать развитие инфраструктуры и создать правовые условия для безопасного использования личного электротранспорта.

В последние годы количество самокатов в городах выросло, но вместе с этим обострилась проблема их беспорядочной парковки и движения по тротуарам. Это создает реальную угрозу безопасности, особенно для детей, пожилых и маломобильных граждан. По данным за первые месяцы 2025 года, количество ДТП с участием самокатов в России значительно увеличилось.

В ответ на сложившуюся ситуацию "Новые люди" разрабатывают системное решение. Основные элементы предложения:

Введение сбора с операторов проката за пользование городской инфраструктурой;

Направление собранных средств на строительство велодорожек, парковочных зон и элементов безопасной городской среды;

Перенос движения самокатов с тротуаров на выделенные полосы и полосы для велосипедистов;

На федеральном уровне - проработка механизма, при котором штрафы за нарушение ПДД на самокатах (800 и 1500 рублей) будут направляться на развитие велоинфраструктуры.

"Самокаты - это часть современного города, - отметил Роман Маркаров, депутат Самарской губернской думы, руководитель регионального отделения "Новых людей" в Самарской области. - Но их использование не должно происходить в ущерб безопасности людей. Мы не предлагаем запреты. Мы предлагаем порядок, ответственность и инфраструктуру".

Инициатива "Новых людей" направлена на системное, а не ситуативное решение проблемы. Вместо административных запретов партия предлагает экономический и инфраструктурный механизм, стимулирующий ответственное поведение и развитие городской среды.