Партии Власть и политика

В Самаре отметили День защиты белок

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках проекта "Защита животного мира" партии "Единая Россия" самарские зооактивисты развесили кормушки для белок в городских парках.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Добрым праздником в честь пушистых зверьков знаменуется 17 ноября в нашей стране. Считается, что именно в этот период наступает самое сложное для животных время, ведь приходят холода, а запасы пищи еще малы.

Белки обитают в России почти повсеместно, и Самара  — не исключение, поэтому увидеть их может каждый. В Самаре на встречу с ними идут в парк  Гагарина, в Загородный парк, а также в  лесопарк им. 60-летия Советской власти.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и участники партпроекта  побывали во всех трех самых "беличьих" локациях. Ребята развешивали кормушки и делились с обитателями леса угощением. Всего приобрели 5 кг семечек и 7 кг фундука.

"С детства очень люблю животных и всегда стараюсь помогать им. И белочки мне нравятся. С помощью закупленных припасов мы сможем подкармливать их во время холодов" — поделилась участница акции Анастасия.

Активисты партпроекта рассказывали жителям города, желающим присоединиться к акции, о рационе белок и о том, как правильно их кормить.

"Кормить милых грызунов приятное занятие, но подходить к нему нужно ответственно. В дикой природе они питаются практически всеми доступными натуральными продуктами, а в современных условиях важно помнить, что сладкие, соленые, жирные, жареные (в том числе семечки и орехи), мучные и молочные продукты, а также миндаль белкам давать нельзя, вся эта пища может нанести непоправимый вред их здоровью", — поделились секретами беличьего меню активисты партпроекта "Защита животного мира".

"В Самарской области насчитывается от 10 до 15 тысяч видов животных, именно поэтому в рамках нашего проекта мы помогаем не только приютам и брошенным зверям, но и дикой природе. Сегодня, в день белок, мы повесили кормушки и засыпали в них корм, постарались облегчить подготовку к зиме четвероногим друзьям", — отметил координатор федерального партийного проекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин.

