Марина Сидухина: в Самарской области растет поддержка многодетных семей

В рамках прямого эфира в Центре управления регионом сенатор РФ, координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, замсекретаря Самарского реготдления "Единой России" Марина Сидухина рассказала о ключевых мерах поддержки семей и работе проекта в регионе.

Марина Сидухина отметила, что за последние 14 лет количество многодетных семей в губернии выросло в пять раз. Во многом этому способствует активная социальная политика. Регион одним из первых в стране реализует указ президента № 63, предусматривающий расширенный пакет мер поддержки.

"В Самарской области действует более 14 мер помощи многодетным семьям без учета критериев нуждаемости. Это 50% компенсация коммунальных услуг, выплаты на школьную форму и проезд, бесплатное питание в школах в увеличенном размере", — подчеркнула Сидухина.

Особое внимание уделяется исполнению поручения президента о бесплатном посещении многодетными семьями музеев, театров и цирков. Для этого повсеместно внедряется удостоверение многодетной семьи единого образца, действующее по всей России.

Отдельно координатор партпроекта остановилась на работе с обратной связью. Площадка "Крепкой семьи" в Самарской области стала драйвером многих законодательных инициатив, таких как приравнивание приемных детей к родным для получения статуса многодетности. Активно ведется диалог с общественными организациями, а все проблемы решаются в оперативном режиме.

"Наш долг — создавать уверенность в завтрашнем дне для каждой семьи. Мы и впредь будем делать все для укрепления семейных ценностей и повышения благополучия жителей Самарской области", — резюмировала Марина Сидухина.