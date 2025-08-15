16+
"Единая Россия" запустила конкурс "Народный депутат"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Он приурочен к проведению партией Года муниципального депутата и поможет выявить лучшие практики работы с избирателями в муниципалитетах.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Подать своего депутата на конкурс могут жители муниципалитетов, где в этом году не проходят выборы. Для этого нужно заполнить заявку на сайте "Избиратель-депутат" до 31 августа.

В свою очередь, депутаты-участники конкурса должны представить успешные практики работы с избирателями. За них проголосуют жители городов, районов и сел. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны.

"Муниципальные депутаты непосредственно на земле изо дня в день решают насущные проблемы людей. Многие имеют опыт, который может повысить эффективность принимаемых решений. Мы призываем этим опытом поделиться. В Год муниципального депутата это особенно важно, так как выявление и распространение лучших практик работы с избирателями повысит доверие к партии и создаст новые возможности для наших коллег на местах", — уверен секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Победители конкурса также получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвященным обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.

"Муниципальные депутаты — это лидеры общественного мнения, "Муниципальные депутаты — это лидеры общественного мнения, избранные жителями. Это настоящие народные избранники.Это люди разных профессий, как правило, они не работают депутатами на освобожденной основе. Именно они  представляют интересы наших жителей. Главная цель работы депутата — помощь избирателям и выполнение их наказов. И это неизменно. Четко структурированная работа депутатов с органами власти на территории включает в себя различные формы взаимодействия, направленные на решение имеющихся проблем. Это настоящее GR-взаимодействие.  Провдение такого конкурса позволит обратить внимание на тех людей, работающих в муниципалитетах, которые действительно являются лидерами общественногго мнения на своих территориях", — уверен депутат собрания представителей Волжского района Самарской области, инициатор проекта "Школа муниципального депутата", генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития" Максим Кануев. 

