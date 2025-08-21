16+
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок "Диктанта Победы – 2025"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области состоялась торжественная церемония награждения региональных победителей и организаторов международной исторической акции "Единой России". Самарская область из года в год — среди флагманов этого масштабного просветительского проекта, напомнил координатор партпроекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

"В этом году Самара стала абсолютным лидером по количеству участников — 70 тысяч. Я хотел бы поблагодарить каждого, принявшего участие, отметить лидирующие позиции Самарской области и по количеству площадок, и по количеству участников. Мы являемся абсолютными лидерами, и это говорит именно о вовлеченности, о любви к истории, к своей родине", — уверен координатор партпроекта в регионе.

"Диктант Победы" — важнейшая международная акция, направленная на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. С каждым годом ее популярность растет: в 2025 году к акции присоединились уже 97 стран мира. За семь лет существования количество участников диктанта выросло в 18 раз, что свидетельствует о огромном интересе людей к правдивой истории своей страны и желании отдать дань уважения подвигу героев.

Самарская область традиционно активно участвует в организации и проведении "Диктанта Победы". Под эгидой партийного проекта "Историческая память" в регионе ведётся масштабная работа по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению исторического наследия.

На церемонии чествовали тех, кто показал блестящие знания истории, и тех, кто приложил все усилия для организации акции. С приветственными словами к собравшимся обратились координатор федерального партийного проекта "Историческая память" в Самарской области Сергей Рязанов и Герой России, председатель общественного совета партпроекта Максим Девятов.

"Запад нам никогда не простит наши победы. Он переосмыслит, переначалит весь смысл той войны, выставит это как борьбу за свободу и будет транслировать это на весь окружающий мир. Наша задача, моя лично, как председателя общественного совета, проекта "Историческая память" "Единой России" сохранять память, сохранить истинную историю, сохранять подвиг наших предков. Сейчас идёт специальная военная операция, нужно сохранять историю об идеях и целях этой специальной операции и о том, как именно мы ведём боевые действия. Это очень важно и очень нужно для того, чтобы потом никто никогда не смог исказить правду о них", — подчеркнул Максим Девятов.

Дипломы были вручены региональным победителям диктанта — Светлане Пигаревой из сельского поселения Волчанка Красноармейского района, Валентине Сторожиловой и Павлу Теплякову из Большеглушицкого района.

Также были отмечены организаторы, чья работа обеспечила успешное проведение акции в регионе. Благодарственными письмами федерального координатора проекта "Историческая память" Александра Сидякина были награждены представители МЧС, Куйбышевской железной дороги, Самарского областного вещательного агентства, волонтёрских движений и местных отделений партии "Единая Россия".

Главный посыл "Диктанта Победы" остаётся неизменным: знать историю Великой Отечественной войны, помнить о великом подвиге нашего народа и передавать эту память из поколения в поколение, уверены организаторы акции. Важно и то, что награждение победителей состоялось в одном из знаковых мест города — в Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области, который был восстановлен несколько лет назад. в рамках партпроекта "Историческая память". Здание обрело вторую жизнь также благодаря партпроекту "Единой России". Настоящим подарком для всех стала экскурсия по залам одного из самых самобытных музеев областной столицы.

Гид потребителя

