В Самаре вынесли приговор постановщику спектакля, который провернул аферу с театральными билетами

В Самаре вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Их обвиняли по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Самарец создал организованную группу, в которую вовлек двух знакомых и иных лиц. Он организовал постановку спектакля "Мнимый больной" по пьесе Мольера с участием выпускников и студентов Самарского государственного института культуры.

Получив одобрение министерства культуры РФ на участие в программе "Пушкинская карта", организатор группы заключил с билетным оператором договор о реализации билетов стоимостью от 2 до 4 тыс. рублей.

Фактически билеты приобретались привлеченными сообщниками посредством социальных сетей и личных знакомств молодыми людьми, желающими обналичить средства своих "Пушкинских карт". За фиктивную покупку билета они получали вознаграждение от 300 до 1 тыс. рублей.

В течение августа–октября 2022 года на различных концертных площадках Самары и Тольятти состоялось 12 спектаклей, на которых присутствовало малое количество зрителей, не соответствующих возрастной группе держателей карты, а также приглашенных организаторами бесплатно.

При этом актеры за участие в каждом спектакле получали вознаграждение в размере 5 тыс. рублей.

В результате общая сумма похищенных бюджетных средств составила 12 млн рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании суммы причиненного ущерба. Подсудимыми в ходе рассмотрения уголовного дела ущерб частично возмещен на сумму более 2,3 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.