Осужденный за двойное убийство не смог раньше времени выйти из колонии в Самарской области

Новокуйбышевский городской суд отказал осужденному за двойное убийство в замене лишения свободы на более мягкий вид наказания. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2008 г. мужчина по надуманному поводу убил спящего знакомого и его жену. Затем он пытался убить убегавших свидетелей — мужчину и женщину. Они получили по несколько ударов ножом, но выжили.
В октябре 2008 г. Самарский областной суд признал новокуйбышевца виновным в двойном убийстве и покушении на убийство двух человек. Его приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Мужчина отбывает наказание в ИК-3. При этом он неоднократно нарушал режимные требования и 11 раз привлекался к дисциплинарной ответственности. В связи с этим суд отказался заменить ему неотбытый срок в колонии на более мягкое наказание.
