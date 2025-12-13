Житель Клявлинского района получил 180 часов обязательных работ за нетрезвое вождение без прав

В с. Борискино–Игар Клявлинского района инспекторы Госавтоинспекции остановили для проверки документов Lada Kalina под управлением 27-летнего местного жителя. Мужчина оказался пьян и уже лишен водительского удостоверения в 2023 году.

Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Отделением дознания МО МВД России "Клявлинский" расследовано и передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Клявлинский районный суд назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.