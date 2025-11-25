Жительница Самарской области получала выплаты за умершего ребенка

В Самарской области суд вынес приговор жительнице Кинель-Черкасского района, которую обвиняли в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2011 г. у женщины умерла новорожденная дочь. Но со справкой из больницы обвиняемая так и не дошла до органов ЗАГС, чтобы получить свидетельство о смерти ребенка. При этом в 2021 г. Она оформила пособия и получала выплаты до 2024 года. Общая сумма ущерба федеральному бюджету составила 540 тыс. рублей.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил штраф 150 тыс. рублей. Также осужденная уже возместила ущерб, нанесенный федеральному бюджету.
Теперь же прокуратура в суде добилась, чтобы с женщины взыскали 172 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба региональному бюджету.
Последние комментарии
