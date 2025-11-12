16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-глава банка "Спутник" получил 4 года лишения свободы Суд продолжил допрос свидетелей по делу экс-главы ГУ МЧС Олега Бойко 11 человек, пытавшиеся сбыть героин в Самаре, получили сроки В суде по делу экс-чиновницы Росимущества разгорелся спор из-за вывода земель Жительница Самары отсудила 1,5 млн у стоматологии за плохое лечение

Суды Происшествия

Экс-глава банка "Спутник" получил 4 года лишения свободы

МОСКВА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Мещанский районный суд города Москвы 10 ноября по уголовному делу, возбужденному по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), признал бывших президента КБ "Спутник" и его совладельца Павла Никитина и кассира-операциониста Наталью Седову виновными в хищении денежных средств со счетов вкладчиков банка под видом заключения фиктивных договоров займа, пишет "Самарское обозрение". 

Они приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы условно соответственно.

"Спутник" лишили лицензии на осуществление банковских операций еще 1 ноября 2021 года. Банком России принял это решение из-за выявления крупной недостачи наличных денежных средств, а также полной утраты капитала кредитной организацией.

В мае 2024 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск АСВ о банкротстве коммерческого банка "Спутник". "В отношении банка открыто конкурсное производство", — говорилось в сообщении суда.

Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30