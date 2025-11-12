Экс-глава банка "Спутник" получил 4 года лишения свободы

Мещанский районный суд города Москвы 10 ноября по уголовному делу, возбужденному по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), признал бывших президента КБ "Спутник" и его совладельца Павла Никитина и кассира-операциониста Наталью Седову виновными в хищении денежных средств со счетов вкладчиков банка под видом заключения фиктивных договоров займа, пишет "Самарское обозрение".

Они приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы условно соответственно.

"Спутник" лишили лицензии на осуществление банковских операций еще 1 ноября 2021 года. Банком России принял это решение из-за выявления крупной недостачи наличных денежных средств, а также полной утраты капитала кредитной организацией.

В мае 2024 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск АСВ о банкротстве коммерческого банка "Спутник". "В отношении банка открыто конкурсное производство", — говорилось в сообщении суда.

Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела.