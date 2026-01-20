16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина продолжат решать в феврале Владелец магазинов получил срок за смерть покупателей от алкоголя Житель Самары отсудил у больницы деньги за "не то" лечение Облсуд пересмотрит иск о взыскании 23 млн с самарцев за изготовление деталей для ракет в гаражах Самарец-террорист, работавший на Украину, получил 10 лет колонии

Суды Происшествия

Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина продолжат решать в феврале

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 158
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Фото: министерство строительства Самарской области

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) завершить работы не удалось. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

В вышестоящей инстанции (областном суде) прокуратура просит увеличить срок наказания бывшему министру до семи лет лишения свободы. Сторона защиты требует оправдания.

Очередное заседание по жалобе состоялось 20 января. Продолжение рассмотрения отложили на 11:00 5 февраля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1