Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина продолжат решать в феврале

Самарский областной суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Его обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) завершить работы не удалось. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

В вышестоящей инстанции (областном суде) прокуратура просит увеличить срок наказания бывшему министру до семи лет лишения свободы. Сторона защиты требует оправдания.

Очередное заседание по жалобе состоялось 20 января. Продолжение рассмотрения отложили на 11:00 5 февраля.