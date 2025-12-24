Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина будут решать в 2026 году

Самарский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину на 20 января 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Плаксина обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В областном суде прокуратура просит увеличить срок наказания бывшему министру до семи лет лишения свободы. Сторона защиты требует оправдания.

Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) работы не удалось завершить. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.

Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.

Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

Директор упомянутого "ТЕТ, а ТЕТ "М" Денис Фельдблит погиб в ДТП в декабре 2022 года. Фельдблит также фигурировал в громком деле чиновников Госстройнадзора.