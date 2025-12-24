Судьбу экс-министра строительства Николая Плаксина будут решать в 2026 году

Самарский областной суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину на 20 января 2026 года. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.
Плаксина обвиняли в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. В областном суде прокуратура просит увеличить срок наказания бывшему министру до семи лет лишения свободы. Сторона защиты требует оправдания.
Напомним, в 2021 г. по нацпроекту "Культура" в поселках Тимашево Кинель-Черкасского района и Глушицкий Большечерниговского района ООО "ТЕТ, а ТЕТ "М" строило культурно-досуговые центры. Общая стоимость контрактов составила более 219 млн рублей. Однако к установленной контрактами дате (декабрь 2021 г.) работы не удалось завершить. Также имелись многочисленные нарушения условий проекта и требований пожарной безопасности. При этом министерство строительства области выдало разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и составило фиктивные отчеты о достижении показателей федерального проекта.
Позже по искам прокуратуры эксплуатацию зданий приостановили и возобновили только после устранения нарушений. Сумма ущерба, включающего расходы муниципалитетов на содержание пустующих объектов, составила более 2,6 млн рублей.
Суд первой инстанции назначил Плаксину четыре года лишения свободы в колонии общего режима и на два года лишил права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.
Директор упомянутого "ТЕТ, а ТЕТ "М" Денис Фельдблит погиб в ДТП в декабре 2022 года. Фельдблит также фигурировал в громком деле чиновников Госстройнадзора.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.