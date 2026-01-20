Владелец магазинов получил срок за смерть покупателей от алкоголя

Житель сельского поселения Воскресенка Волжского района выслушал приговор за сбыт несертифицированного алкоголя, от употребления которого скончалось три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Было установлено, что в 2023 г. мужчина, владеющий дачными продуктовыми магазинами, продавал "левую" спиртосодержащую продукцию с метиловым спиртом.
Помимо трех погибших, в деле фигурируют два человека получивших вред здоровью различной степени тяжести.
Волжский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
Кроме того, по искам прокурора в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 1,1 млн рублей.
