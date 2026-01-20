16+
Суды Происшествия

Владелец магазинов получил срок за смерть покупателей от алкоголя

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Житель сельского поселения Воскресенка Волжского района выслушал приговор за сбыт несертифицированного алкоголя, от употребления которого скончалось три человека. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Фото: Александра Белова

Было установлено, что в 2023 г. мужчина, владеющий дачными продуктовыми магазинами, продавал "левую" спиртосодержащую продукцию с метиловым спиртом.

Помимо трех погибших, в деле фигурируют два человека получивших вред здоровью различной степени тяжести. 

Волжский районный суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц). 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда. 

Кроме того, по искам прокурора в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в общем размере 1,1 млн рублей.

