Двое жителей Самарской области решили стать наркоторговцами и отправились в колонию

В Кинеле суд рассмотрел уголовное дело двух местных жителей, которых обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2024 г. житель Кинельского района в мессенджере договорился с неизвестным о незаконной подработке, а затем уговорил присоединиться своего знакомого. По указанию куратора мужчины поехали в Москву и забрали из тайника оптовую партию наркотика — более 450 г. Вещество планировали расфасовать на более мелкие партии и сбыть в Самарской области. Подозреваемых задержали, как только они вернулись на территорию региона.
Суд назначил обвиняемым восемь и восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.
