Облсуд пересмотрит иск о взыскании 23 млн с самарцев за изготовление деталей для ракет в гаражах

Самарский областной суд рассмотрит жалобу на решение Кировского районного суда Самары по иску госкорпорации Роскосмос к Игорю Чекменеву, Михаилу Фирстову и Владимиру Рябову о взыскании ущерба в 23 млн рублей.

Напомним, ранее суд установил, что государству в лице госкорпорации "Роскосмос" был причинен убыток в размере более 25 млн руб. в результате хищения Чекменевым совместно с Рябовым и Фирстовым части денег в особо крупном размере — более 4 млн руб., выделенных Федеральным космическим агентством на создание двух установок воздушного термостатирования. Игорь Чекменев — бывший замгендиректора ВКБ РКК "Энергия". Его и подельников задержали силовики после скандала со срывом запуска космических ракет.

По версии следствия, в 2009, 2010 и 2011 гг. Федеральное космическое агентство заключило с ОАО "РКК "Энергия" госконтракты на "Создание, развертывание и эксплуатацию российского сегмента МКС в части создания многоцелевого лабораторного модуля". "Роскосмос" перевел в качестве авансов сначала 1 млрд 520 млн руб., потом еще 1 млрд 970 млн рублей.

Госконтракт в числе прочих работ предусматривал изготовление установки воздушного термостатирования (УВТ). В "Энергии" решили изготовить вместо одной две УВТ. И привлекли для этого ЗАО ВКБ РКК "Энергия" (которое находится в Самаре). По данным следователей, гендиректор ВКБ Владимир Рябов, замгендиректора Игорь Чекменев и заместитель главного конструктора ВКБ Михаил Фирстов захотели сэкономить на материалах ради личной выгоды. Они зарегистрировали в налоговой службе ООО "ЭнКом" на имя знакомого — Геннадия Фролова. Новое предприятие не имело лицензии на производство необходимого оборудования. Фиктивный договор на изготовление УВТ заключили с ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова" (Челябинская область), который имеет лицензию. Также "изготовители ракет" арендовали гаражные боксы в Льговском переулке в Самаре, где и произвели детали. При этом материалы для УВТ закупили дешевле, чем требовалось. Позже "махинаторы" сделали фиктивные акты заводских испытаний. Но в РКК выявили несоответствие продукции требованиям ГОСТ. Выяснилось, что УВТ не были пригодны к использованию. Рябова приговорили к полутора годам колонии общего режима, Фирстова — к двум годам колонии общего режима, Чекменева — к шести годам колонии общего режима. Позже приговор немного смягчили.

Часть ущерба "Роскосмосу" по решениям судов начали возмещать Фирстов и Рябов (последний на текущий момент уже умер). На время рассмотрения иска в суде задолженность составляла 23,6 млн. По итогу в 2023 г. суд решил удовлетворить иск "Роскосмоса" к троице самарцев и взыскать с них 23,6 млн руб. солидарно, а с Чекменева — еще и судебные расходы 60 тыс. рублей. Решение было вынесено заочно, а в мае 2023 г. отменено. Далее, согласно идентификатору дела в картотеке Кировского районного суда, был рассмотрен иск госкорпорации к Чекменеву. Он был удовлетворен.

"Определением Арбитражного суда Самарской области завершена процедура реализации имущества Фирстова. Фирстов освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, а также требования перед Госкорпорацией "Роскосмос", — уточняется в этом же решении суда.

Кроме того, указано, что в отношении Рябова было возбуждено исполнительное производство. Чекменев частично погашал ущерб и госкорпорацией было заявлено уточненное требование. Указывается, что сторона ответчика Чекменева в ходе судебного разбирательства возражала против заявленного требования и определенного стороной истца размера имущественного вреда, считала, что Госкорпорацией "Роскосмос" не принимается во внимание возможность реализации спорных установок и их составных частей, а также оспаривалась возможность взыскания этого ущерба, так как уже состоялось решение, по которому происходит принудительное взыскание. Кировский районный суд требования "Роскосмоса" удовлетворил, но решение было обжаловано в облсуд. Жалобу теперь и должна рассмотреть вышестоящая инстанция.