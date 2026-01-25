В Тольятти сын угрожал убить отца из-за картошки, хранившейся в шкафу

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 43-летнего уроженца Саратовской области. Его обвиняют по статье "Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы".
Мужчина проживал у своего 73-летнего отца в одной из комнат коммунальной квартиры на ул. Юбилейной в Тольятти.
В начале ноября 2025 года подозреваемый выпивал на общей кухне алкоголь и курил кальян. Затем он решил высказать отцу претензии относительно не понравившегося ему запаха, исходящего от картошки, которую пенсионер хранил в шкафу. Мужчины поссорились и сын стал разбрасывать вещи пенсионера, угрожая его убить, а затем ударил кулаком в голову. Падая, пенсионер схватился за руки сына, не устоял на ногах и вместе с ним упал на пол, где обвиняемый продолжил угрожать убийством и требовал отца съехать из квартиры. На крики и шум катающихся по полу тел вышли соседи, которые разняли дерущихся и вызвали сотрудников полиции.
У потерпевшего было ушиблено ухо, а также констатирована контузия 1 степени и гематома века глаза.
Вину в содеянном бытовой дебошир признал полностью.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией", - отмечается в сообщении прокуратуры Автозаводского района.
