В Тольятти неудавшийся магазинный вор взорвал пакет с мусором, чтобы отомстить продавцам

В Тольятти суд вынес приговор 36-летнему безработному местному жителю, которого обвиняли в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Вечером 11 мая 2025 г. пьяный мужчина пришел в магазин на ул. Тополиной, чтобы отомстить сотрудникам торговой точки продаж, которые накануне не дали ему украсть бутылку коньяка. Тольяттинец взял с собой петарду и кухонный нож. Он поджег пиротехнику на улице, положил в пакет с мусором и бросил внутрь магазина. У находившихся внутри людей началась паника, один из покупателей получил баротравму уха, ему потребовалась медицинская помощь.

Мститель пытался скрыться, но его остановили очевидцы.

В итоге суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы, но срок заменили на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.