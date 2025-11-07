В Тольятти неудавшийся магазинный вор взорвал пакет с мусором, чтобы отомстить продавцам

В Тольятти суд вынес приговор 36-летнему безработному местному жителю, которого обвиняли в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Вечером 11 мая 2025 г. пьяный мужчина пришел в магазин на ул. Тополиной, чтобы отомстить сотрудникам торговой точки продаж, которые накануне не дали ему украсть бутылку коньяка. Тольяттинец взял с собой петарду и кухонный нож. Он поджег пиротехнику на улице, положил в пакет с мусором и бросил внутрь магазина. У находившихся внутри людей началась паника, один из покупателей получил баротравму уха, ему потребовалась медицинская помощь.
Мститель пытался скрыться, но его остановили очевидцы.
В итоге суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы, но срок заменили на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.