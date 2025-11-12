"Смотрящим" в Самарской области вынесут приговор в декабре

В Самарском областном суде назначили дату приговора по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых оказались "смотрящие" за городами в Самарской области Павел Мочальников и Евгений Липкин, а также их товарищи по фамилиям Точенов, Хвостов, Тоньшин, Теймуров, Набиев, Дубрович. Мужчинам запросили до 23 лет лишения свободы.

Вынести приговор "смотрящим" должны 5 декабря, в 11:00, а 11 ноября они уже выступили с последним словом. "Смотрящий" на жаргоне означает уголовного авторитета. Его назначает "вор в законе". В итоге "смотрящий" должен следить за "порядком". По версии некоторых адвокатов, "смотрящие" в Самарской области почти этим и занимались: например, хоть и похитили человека, как вменяет следствие, но похищенный был наркоторговцем, и таким образом они боролись с распространением наркотиков.

Впрочем, вменяют Липкину ("смотрящему" за Безенчуком) и Мочальникову ("смотрящему" за Чапаевском) не только это. В обвинении кроме похищения человека значатся кражи, вымогательства, разбой, грабеж и бандитизм. Каждая из соответствующих статей УК РФ предусматривает лишение свободы.

Интересно, что задержали предполагаемую банду после долгой разработки сотрудниками уголовного розыска "смотрящего за Самарской областью" Юрия Десятова (в определенных кругах он известен как "Дикан"). Сам он смог скрыться, предположительно, за границей.